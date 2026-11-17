“Ese es solo el inicio porque a mí me gusta mucho Colombia", dijo el empresario mexicano.

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego anunció la llegada de la marca de motocicletas Italika a Colombia mediante la instalación de una planta ensambladora en el puerto de Barranquilla y la apertura de aproximadamente 200 tiendas de motocicletas y préstamos.

Además, proyectó la generación de más de mil empleos directos en el país sudamericano, tras sostener una reunión con el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella.

El encuentro entre el mandatario de Colombia y el empresario mexicano fue dado a conocer a través de un video difundido en la red social X, donde ambos destacaron la confianza económica y las oportunidades de inversión productiva en territorio colombiano.

TE RECOMENDAMOS: Nueva ruta aérea Aeroméxico abrirá primera ruta directa entre México y Jamaica en 2027

“Recibí la visita de un buen amigo, el empresario mexicano @RicardoBSalinas, con quien conversé sobre su visión empresarial y las enormes oportunidades que ofrece Colombia para la inversión”, escribió el presidente colombiano Abelardo De La Espriella al confirmar la llegada de la firma de motocicletas a la ciudad portuaria.

En su pronunciamiento, el jefe del Ejecutivo colombiano subrayó que la apuesta de capital mexicano permitirá dinamizar la economía local mediante la creación de cerca de mil puestos de trabajo formales, enmarcado en una política de apertura económica hacia el sector privado.

“Esta es la Colombia que estamos construyendo: un país que recupera la confianza, atrae inversión, genera empleo y abre sus puertas a quienes quieren producir, crecer y crear oportunidades para nuestra gente. La decisión de @RicardoBSalinas de apostarle a Colombia demuestra que vamos por el camino correcto. ¡Bienvenida ITALIKA a Barranquilla y a la Patria Milagro!”, expresó el mandatario.

Durante el diálogo, Abelardo De La Espriella dio la bienvenida al empresario mexicano a Barranquilla, resaltando la necesidad de atraer inversionistas internacionales que impulsen el crecimiento productivo en su país.

“Estoy recibiendo la visita de un buen amigo, un empresario mexicano que con su trabajo, con su visión ha hecho grandes cosas y precisamente es lo que necesitamos en la patria milagrosa. Empresarios que vengan de todo el mundo a invertir en Colombia”, manifestó el presidente.

¡BUENAS NOTICIAS PARA BARRANQUILLA Y PARA COLOMBIA! 🇨🇴



Recibí la visita de un buen amigo, el empresario mexicano don @RicardoBSalinas, con quien conversé sobre su visión empresarial y las enormes oportunidades que ofrece Colombia para la inversión.@RicardoBSalinas le apuesta a… pic.twitter.com/DxYY12eFjx — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 18, 2026

Ricardo Salinas ve a Barranquilla como punto estratégico

Por su parte, Ricardo Salinas Pliego explicó que, aunque ya conocía distintas regiones de Colombia, esta representó su primera visita a Barranquilla, ciudad portuaria que eligió como punto estratégico para el arranque de operaciones industriales y comerciales de la compañía en dicha nación.

“Vamos a venir con las motos Italikas a hacer una ensambladora aquí en el puerto de Barranquilla y de ahí unas 200 tiendas para motos y préstamos”, detalló el empresario mexicano al precisar los alcances iniciales del plan de expansión.

Salinas Pliego puntualizó que este proyecto contempla la creación de más de mil empleos y enfatizó que la instalación de la planta ensambladora y la red de sucursales constituye apenas la primera etapa de sus inversiones en el mercado colombiano, destacando la hermandad entre México y Colombia.

“Ese es solo el inicio porque a mí me gusta mucho Colombia. Tú sabes que Colombia y México son países hermanos. Y me siento como en casa y más con todas las atenciones del señor presidente”, afirmó el empresario ante el mandatario colombiano, quien concluyó el mensaje con un saludo para ambas naciones.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR