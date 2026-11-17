México tendrá su primer vuelo directo a Jamaica con nueva ruta de Aeroméxico

Aeroméxico se convertirá en la primera aerolínea en operar vuelos directos entre México y Jamaica, con la apertura de una ruta entre la Ciudad de México y Montego Bay a partir del 18 de marzo de 2027, que permitirá reducir de siete horas a tres horas y 40 minutos el tiempo de traslado entre ambos destinos.

Durante la presentación del nuevo servicio, la compañía informó que operará tres frecuencias semanales, los jueves, sábados y domingos, a bordo de aeronaves Boeing 737 MAX, con el objetivo de atender una demanda estimada de 35 mil pasajeros anuales que actualmente viajan entre ambos países mediante conexiones.

La compañía despegarán de la Ciudad de México a las 9:20 horas y llegarán a Montego Bay a las 14:00 horas. El regreso está programado a las 15:15 horas, con llegada a la capital mexicana a las 18:20 horas.

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@Aeromexico y la Embajada de #Jamaica, anuncian que a partir del próximo 18 de marzo inicia operaciones el vuelo directo entre la CDMX y Montego Bay, empleando Boeing 737Max8 con 3 frecuencias semanales. pic.twitter.com/yrBzVguMA7 — América Vuela (@America_Vuela) November 17, 2026

Explicó que los horarios fueron diseñados para facilitar las conexiones desde distintas ciudades del país a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con lo que busca ampliar el mercado de viajeros mexicanos hacia el Caribe.

Pasquale Speranza, vicepresidente de Ventas en México de Aeroméxico, señaló que la aerolínea comenzó a desarrollar este proyecto hace aproximadamente dos años, a partir del análisis de la demanda y del trabajo conjunto con autoridades turísticas de Jamaica y agencias de viajes.

Durante el anuncio, la embajadora de Jamaica en México, Julia Hyatt, destacó que la nueva conexión también permitirá fortalecer las relaciones económicas entre ambos países y ampliar las oportunidades de inversión.

“Jamaica da la bienvenida a nuevas inversiones mexicanas en áreas prioritarias, incluidos el turismo, la infraestructura, la logística y las energías renovables”, expresó durante su intervención.

Por su parte, representantes del sector turístico jamaiquino señalaron que México es actualmente el tercer mercado latinoamericano emisor de visitantes hacia la isla, pese a no contar con vuelos directos.

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MSL