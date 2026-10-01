Aeroméxico amplía revisión de sistemas tras filtración de datos; esto se sabe

Aeroméxico informó a sus clientes que amplió la revisión de sus sistemas e infraestructura tecnológica luego de detectar una publicación en Telegram en la que un tercero ofrecía presuntamente una base de datos de clientes de la aerolínea. La empresa aclaró que la información estaría relacionada con un incidente de seguridad ocurrido en 2025 en una plataforma administrada por uno de sus proveedores externos.

De acuerdo con el aviso enviado por la compañía, el pasado 18 de septiembre de 2026 su área de ciberseguridad detectó la publicación durante sus actividades de monitoreo.

El caso posteriormente fue reportado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), por lo que Aeroméxico inició una investigación para verificar la autenticidad de la información, conocer su origen y determinar el posible alcance de la afectación.

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La aerolínea señaló que, con base en las investigaciones realizadas hasta ahora, la información ofrecida en Telegram está relacionada con un evento ocurrido en 2025, dentro de una campaña internacional de ciberataques contra empresas de distintos sectores.

¿Qué datos de clientes podrían estar involucrados?

Aeroméxico indicó que, dependiendo de cada caso, la información potencialmente involucrada podría incluir nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, género, correo electrónico, número telefónico, nombre de ruta preferida, número de pasaporte y número de cliente frecuente.

En contraste, la compañía aseguró que no se advierte afectación de datos financieros, como cuentas bancarias o tarjetas de pago, ni de las contraseñas relacionadas con su programa de lealtad.

Aeroméxico también precisó que el incidente de 2025 ocurrió en la infraestructura tecnológica de un proveedor externo y que no afectó la infraestructura ni los sistemas propios de la aerolínea.

Como parte de la respuesta al caso, la empresa decidió realizar una evaluación integral de sus propios sistemas e infraestructura tecnológica para identificar oportunidades adicionales de fortalecimiento de sus controles de seguridad.

El resultado de esta revisión llevó a identificar “determinadas condiciones de seguridad susceptibles de fortalecimiento” en algunos sistemas propios de Aeroméxico.

Sin embargo, la compañía puntualizó que, de acuerdo con la investigación realizada hasta este momento, no se ha identificado evidencia de que esas condiciones hayan comprometido información.

La aerolínea mantiene activos sus protocolos de respuesta, así como labores de monitoreo, contención y mitigación en coordinación con el proveedor involucrado, además de colaborar con las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos.

Aeroméxico investiga posible exposición de datos ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué recomienda Aeroméxico a sus clientes?

Ante la situación, la compañía pidió a sus clientes mantenerse atentos a posibles intentos de fraude o suplantación de identidad y evitar proporcionar información personal, contraseñas o códigos de verificación en respuesta a llamadas o mensajes que no hayan solicitado.

También recomendó comprobar la autenticidad de cualquier comunicación relacionada con sus servicios mediante los canales oficiales de Aeroméxico.

Por ahora, la aerolínea sostiene que sus operaciones y servicios continúan funcionando con normalidad, mientras permanecen las investigaciones sobre la información que fue ofrecida en Telegram y las acciones para reforzar la seguridad de sus sistemas.

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MSL