Aeroméxico confirma filtración de datos de clientes; ocurrió en octubre del 2025, afirma

Aeroméxico confirmó la filtración de información de sus clientes, aunque explicó que no se trató de datos financieros, como cuentas bancarias o tarjetas de pago, ni de contraseñas o información relacionada con itinerario de vuelos.

A través de un comunicado, la aerolínea informó que la información presuntamente involucrada comprende nombres y, en algunos casos, fechas de nacimiento, correos electrónicos y números telefónicos de sus clientes . Confirmó, además, que el incidente no afectó la infraestructura tecnológica, las operaciones ni los servicios de Aeroméxico.

“Los hallazgos preliminares apuntan a que la información ofrecida podría corresponder a datos sustraídos durante un incidente registrado en octubre de 2025, en el contexto de una campaña internacional de ciberataques que afectó a empresas de diversos sectores, incluidas compañías tecnológicas de alcance mundial”, apuntó la firma.

En este sentido, afirma que el acceso no autorizado de los datos personales ocurrió en una plataforma de gestión de información de clientes administrada por un proveedor externo.

“Desde el momento en que tuvimos conocimiento de esta situación, activamos nuestros protocolos de respuesta e implementamos las medidas de mitigación correspondientes. Asimismo, trabajamos con nuestro proveedor para reforzar las acciones de contención. En ese momento, no se materializó la divulgación de datos de clientes de Aeroméxico por parte de los ciberdelincuentes”, sostuvo.

Sin embargo, como medida preventiva, la aerolínea recomienda a sus clientes mantenerse atentos a correos electrónicos, mensajes o llamadas que soliciten información personal.

“En Aeroméxico mantenemos un monitoreo permanente de la situación, colaboraremos con las autoridades competentes y ejerceremos las acciones legales que correspondan contra quienes resulten responsables de cualquier conducta ilícita”, concluyó.

Comunicado de Aeroméxico sobre filtración de datos de clientes, publicado el 21 de septiembre de 2026. ı Foto: Aeroméxico

Buen Gobierno advirtió posible filtración de datos personales

El pasado 20 de septiembre, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identificó una filtración de datos personales relacionada con Aeroméxico a través del servicio de mensajería Telegram.

Buen Gobierno explicó que un usuario ofrecía más de 15 millones de registros con datos sensibles, como nombre, correo electrónico, teléfono celular, fecha de nacimiento y fecha de alta de posibles clientes de Aeroméxico.

En ese sentido, informó que obtuvo una muestra de 100 mil 092, en las que constató la filtración de información personal de usuarios, incluidas personas servidoras públicas.

Al respecto, Buen Gobierno inició una investigación para “determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas”.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno, en el marco de un monitoreo activo

forense de posibles incidentes de seguridad, identificó indicios de una posible

exposición de datos personales en un sistema que podría estar relacionado con #Aeroméxico.… pic.twitter.com/zkgLG2ILgt — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) September 20, 2026

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cehr