Mexicana recibe su novena aeronave Embraer E190-E2

Mexicana recibió en el AIFA su noveno avión, un Embraer E190-E2.

Mexicana de Aviación recibió este 19 de septiembre su novena aeronave, un Embraer 190-E2 con matrícula XA-MXI, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

A través de un comunicado, la aerolínea destacó que alcanzó una capacidad conjunta de 57 mil 20 asientos mensuales, 11.04% más que con las ocho aeronaves que integraban previamente su flota.

Explicó que nuevo avión tiene capacidad para 108 pasajeros y cuenta con una configuración de cabina 2+2, por lo que no tiene asiento intermedio. La aeronave corresponde al cuarto Embraer E190-E2 incorporado por Mexicana.

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La llegada del avión forma parte del programa de integración de 20 aeronaves Embraer de la familia E2. El modelo incorpora tecnología orientada a mejorar el consumo de combustible y reducir sus emisiones, señaló la aerolínea.

Con la ampliación de su flota, Mexicana prevé generar condiciones para establecer nuevas conexiones dentro del país y atender la demanda de distintos mercados nacionales.

La aerolínea señaló que el crecimiento de su capacidad busca fortalecer la conectividad entre distintas regiones y contribuir al desarrollo económico, turístico y social. En este sentido, enfatizó su objetivo de “conectar a México con México”.

El nuevo Embraer E190-E2 tiene capacidad para 108 pasajeros. ı Foto: Mexicana de Aviación

Mexicana indicó que la nueva aeronave comenzará a integrarse a sus operaciones a partir de este 19 de septiembre.

La empresa sostuvo que mantendrá el enfoque en ofrecer un servicio seguro, eficiente y accesible, además de ampliar su red de transporte aéreo nacional.

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