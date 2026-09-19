Grupo Simsa asegura que operación de terminal en San José Iturbide, es ‘lícita y verificable’; opera con normalidad

Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo Simsa, aseguró que el funcionamiento de la terminal de San José Iturbide, Guanajuato, es “completamente lícita y verificable” , y que opera con normalidad pese a un cateo de la Fiscalía General de la República (FGR) seguido de una investigación por posible almacenamiento de hidrocarburo ilegal.

Fuentes consultadas por el medio Bloomberg Línea aseguraron que la terminal estuvo cerrada un par de días alrededor del 4 de septiembre, cuando la FGR llevó a cabo un cateo en sus instalaciones seguido de una investigación por presunto almacenamiento de hidrocarburo ilegal.

No obstante, fuentes consultadas por el mismo medio aseguraron que la terminal opera con normalidad desde hace semanas .

TE RECOMENDAMOS: Así abrió el dólar este sábado Este es el precio del dólar HOY sábado 19 de septiembre de 2026

“Al parecer, todo fue motivado por una denuncia anónima”, dijo una de las fuentes a Bloomberg Línea.

La investigación de la FGR sigue al hallazgo de 59 millones de litros de combustible en un inmueble en San José Iturbide, Guanajuato. La indagación está en curso y, hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

La información disponible no establece que la FGR haya determinado que Grupo Simsa sea responsable de un delito .

“Completamente lícita y verificable” operación del inmueble, dice Grupo Simsa

Por otro lado, a través de un comunicado recuperado por Bloomberg Línea, Gas Natural del Noreste, filial de Grupo Simsa, sostuvo que la operación de la terminal es “completamente lícita y verificable” .

La empresa afirmó que la terminal opera bajo permisos públicos otorgados por autoridades federales, estatales y municipales.

Explicó que su actividad consiste en recibir y almacenar combustibles propiedad de empresas usuarias, las cuales cuentan con permisos de la autoridad reguladora y deben acreditar ante la compañía la propiedad, procedencia legítima y calidad de los combustibles.

La empresa aseguró que puso a disposición de las autoridades la información y documentación para acreditar la legalidad de sus operaciones y de sus relaciones comerciales.

Grupo Simsa expresó confianza en que la revisión de esa documentación permitirá confirmar que tanto la terminal como el combustible de sus clientes se encuentren en regla.

En tanto, las fuentes consultadas por Bloomberg Línea dijeron a este medio que las empresas Exxon y Marathon almacenan combustible en esta instalación, que cuenta con una capacidad de 60 millones de litros.

Sin embargo, ambas empresas no obtuvieron respuesta inmediata a la solicitud de información de aquel medio.

En tanto, Shell y Valero aclararon que no almacenan ni utilizan la terminal de San José Iturbide.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am