Proyectan destinar $16 por hectárea protegida

El presupuesto para preservar y cuidar las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de México proyectado para 2027, según el Paquete Económico presentado este mes a la Cámara de Diputados, es menor a 17 pesos al año para cuidar una hectárea (ha), lo equivalente a 10 mil metros cuadrados.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tendría un gasto de mil 591 millones de pesos, un incremento real de apenas 2.6 por ciento respecto al monto aprobado en 2026. Dicho de otra forma, la inversión por hectárea de área natural protegida sigue en niveles críticos: 16.2 pesos anuales, advierte la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (Nossa).

El Dato: EL presupuesto que México destina al sector ambiental representa 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto; la CEPAL sugiere un gasto de 3.7 por ciento de la economía.

Nossa explicó en un análisis que, aunque esta cifra es superior a los 10.22 pesos propuestos en 2025, es 80 por ciento inferior al promedio ejercido en el sexenio 2006-2012, lo que evidencia que el Estado mexicano no ha logrado sostener un presupuesto suficiente y progresivo para garantizar el manejo y conservación del patrimonio natural nacional.

TE RECOMENDAMOS: tras anunciarse reapertura de cruce ganadero Nuevo caso del barrenador en zona fronteriza

Gina Ileana Chacón, directora de Políticas Públicas de Wildlands Network México e integrante de Nossa, señaló en el documento que las prioridades de un Gobierno se miden en el presupuesto público entregado al Congreso.

5 asociaciones civiles engloban a Nossa

“Cerrar la brecha financiera de la Conanp es un asunto prioritario y estratégico para proteger la biodiversidad y dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho humano a un medio ambiente sano. Sin embargo, el presupuesto que se asigna no sólo no cierra la brecha, sino que la profundiza en regiones clave”, afirmó.

Además de un problema en materia presupuestal, Nossa advierte que tampoco el país cuenta con el recurso humano para conservar las ANP.

Según información oficial, en 2025 un único guardaparque era responsable de vigilar 714 mil hectáreas de la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar; uno más, 2.52 millones de hectáreas de Valle de los Cirios; y otro individuo se hacía cargo de más de 5.75 millones de hectáreas de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano.

Al margen de los problemas presupuestales y humanos, a la ecuación de las ANP se suma el hecho que en los últimos años incrementó la superficie protegida por el Gobierno de México.

“El panorama es más desalentador cuando se analiza la relación entre superficie protegida y presupuesto público. Los recursos propuestos para la Conanp en 2027 prácticamente regresan a los niveles de 2018, pero con una diferencia crítica: México administra hoy 7.3 millones de hectáreas más que en aquel entonces”, afirmó Nossa.

Agregó que, en 2018, la superficie protegida era de 90.7 millones de hectáreas, mientras que para 2026, esta cifra ha aumentado a 98 millones de hectáreas.

“Hoy se debe proteger más superficie con menos recursos. No se puede olvidar que la conservación de las áreas naturales protegidas no ocurre en el vacío, sino en el territorio con personas que necesitan herramientas y condiciones para poder sostenerlas”, consideró Nossa.

Por su parte, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se le asignan 49 mil 508 millones de pesos, un incremento real de 5.3 por ciento respecto al monto aprobado para este 2026. Sin embargo, frente al presupuesto modificado con el que cerrará este año, la propuesta presenta un recorte de más de 271 millones de pesos, explicó Nossa.

“Urge impulsar un compromiso con una asignación de recursos suficiente”.