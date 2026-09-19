Nuevo caso del barrenador en zona fronteriza

Para combatir la plaga, el Gobierno de México y Estados Unidos invirtieron más de 50 millones de dólares en una fábrica que produce moscas estériles en el sureste del país.

En el marco de la reapertura del puerto ganadero más grande con el que cuenta Estados Unidos en su frontera con México, se reportó el hallazgo de un nuevo caso de gusano barrenador en un animal de granja en Nuevo México.

La información apunta a un caballo en el condado de Grant, en el que se encontraron las larvas de este insecto, las cuales se alimentan del tejido y producen afectaciones en la salud de los animales.

El reporte se dio a conocer luego de que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dieron a conocer que el próximo jueves se reanudarán las operaciones para permitir el paso de ganado a pie desde de San Jerónimo, Chihuahua, a Santa Teresa, Nuevo México.

100 millones de moscas produce la planta chiapaneca

De acuerdo con las estimaciones dadas a conocer hasta este 17 de septiembre, se permitirá el paso de 800 cabezas de ganado por semana al inicio, pero se incrementará paulatinamente hasta llegar al cruce diario de mil 500.

Al confirmar la vuelta de esta dinámica ganadera y comercial, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, aseguró que este acuerdo derivaba de los resultados que se alcanzaron para proteger al ganado de su país.

“La visita de ayer se trató de asegurarnos de que sigamos protegiendo el ganado estadounidense a medida que el comercio se reanuda de manera segura. Nos tomamos un momento para reflexionar que, después de 100 días, sólo tenemos dos casos activos en nuestro país”, dijo.

Hasta el cierre de esta edición no hubo alguna actualización sobre si el nuevo caso implicaría una pausa a la reanudación del cruce de animales, el cual se vio detenido de manera total desde noviembre de 2024, cuando la plaga del gusano barrenador llegó a México.

La reapertura de las fronteras estadounidenses inició el 24 de agosto de este año, desde la estación cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora. Ahí las autoridades mexicanas sostuvieron que se mantendrían los más altos protocolos para continuar con el combate a la propagación.

El 27 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la Planta de Producción de Moscas Estériles en Chiapas para combatir la plaga del gusano barrenador.