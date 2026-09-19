Ferrocarrileros responden a la SHCP

EN EL PAQUETE Económico 2027, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé incrementar el pago del derecho por uso, goce o aprovechamiento de las vías férreas. La propuesta del Gobierno prendió alertas de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) y recordó que han abierto la cartera en materia de inversión.

A través de un comunicado, la AMF aseguró que durante los últimos 28 años, el sector ferroviario de carga ha realizado inversiones significativas para ampliar, mantener y modernizar la infraestructura ferroviaria del país.

Lo anterior, explican, ha permitido fortalecer la capacidad y competitividad del sistema, así como consolidar la confianza y colaboración con los ferrocarriles de los Estados Unidos y Canadá.

La AMF informó que el sector ferroviario mexicano ha invertido más de 16 mil millones de dólares en la modernización y capacidad del sistema ferroviario. El gasto proritario incluye mantenimiento y rehabilitación de vías, renovación de locomotoras y flota de carros especializados, terminales y tecnología.

Por su parte, la propuesta de la Secretaría de Hacienda consiste en aumentar de 1.25 por ciento a tres por ciento el pago de derechos de los ingresos brutos de las empresas ferrocarrileras —a partir del año 16 de concesión—, lo que representa un incremento de 1.75 pesos por cada 100 pesos de ingresos de las empresas.

“La propuesta responde a la necesidad de actualizar una contraprestación que no ha sufrido modificación desde los años noventas y de reconocer el valor actual del uso y explotación de activos patrimonio de la Nación. El esquema mantiene una tasa preferencial de 0.5 por ciento durante los primeros 15 años de las nuevas concesiones para incentivar nuevas inversiones”, explicó la SHCP.

En este sentido, asegura que la tasa propuesta de tres por ciento se mantiene significativamente inferior a las tasas de concesiones de infraestructura similar, que otorga la federación a otros puntos de desarrollo como son los puertos marítimos y aeropuertos. El derecho para concesionarios privados asciende hasta nueve por ciento sobre ingresos brutos.