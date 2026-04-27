Mexicana de Aviación anuncia cinco nuevas rutas a partir de junio

Acapulco, Guerrero — La aerolínea estatal Mexicana de Aviación anunció cinco nuevas rutas nacionales a partir de junio de este año. La primera ruta será hacia Acapulco, y a partir del segundo semestre se integrarán las cuatro restantes: Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Hermosillo y el Bajío. Así, pasará de tener 14 a 19 destinos y también ampliará su flota.

“Mexicana durante este año también fortalece sus capacidades, empieza a crecer como lo hizo desde un principio con el apoyo del Estado. En primer lugar, tenemos esta buena noticia: a partir de junio iniciamos a volar con el destino de Acapulco , van creciendo las capacidades de Mexicana y queríamos hacer este anuncio, en este marco tan importante, y también a partir del segundo semestre iniciaremos con cuatro rutas más en la red nacional: son Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Hermosillo, y el Bajío”, indicó Leobardo Ávila Bojórquez, director general de Mexicana.

Uno de los nuevos aviones del fabricante Embraer de Mexicana. ı Foto: Cuartoscuro

Mexicana operará 19 rutas

Asimismo, destacó que con la suma de esas cinco nuevas rutas al final del año, la aerolínea operará 19 rutas en todo el país. De igual forma, el número de aeronaves se sitúa ya en 12 al cierre de 2026 , “esos siete que llegan representan 140 por ciento más de la flota”.

Para el siguiente año, la flota de aeronaves completará las 20 unidades, aviones que el Gobierno Federal adquirió en 2025 a la compañía Embraer, pero que se entregarán en su totalidad hasta 2027.

“Terminando el siguiente año completaremos los 20 aviones que la nación puso en nuestras manos y que agradecemos al Gobierno Federal este gran esfuerzo que hace para que Mexicana retomara el vuelo”, acotó.

Mexicana de Aviación incorporó 5 aviones Embraer E195-E2 en 2025, y planea sumar otras 15 como parte de la renovación de su flota de 20 aviones.

Mexicana de Aviación recibió su quinta aeronave Embraer E195-E2 en diciembre de 2025. ı Foto: Ángel Molina / La Razón

¿Cuándo llegan los otros 15 aviones Embraer E2 a México?

El 7 de mayo de 2024, Mexicana formalizó con el fabricante brasileño Embraer la adquisición de 20 aeronaves de la familia E2: 10 del modelo E190, con 108 asientos, y 10 del modelo E195, con capacidad para 132 pasajeros.

En ese entonces, la aerolínea estimaba recibir la primera de las aeronaves Embraer E195-E2 en mayo de 2025; sin embargo, arribó al país con dos meses de retraso, el 1 julio de 2025.

El 26 de diciembre de 2024, en el primer aniversario del reinicio de operaciones de Mexicana, su director general, Leobardo Ávila Bojórquez, adelantó que de los 20 aviones adquiridos, cinco llegarán en 2025, siete más en 2026 y los últimos ocho en 2027.

Las nuevas aeronaves sustituirán gradualmente a los Boeing 737-800 NG, que serán devueltos a la Fuerza Aérea Mexicana.

De acuerdo con la aerolínea estatal, los Embraer E2 permitirán reducir hasta 29 por ciento el consumo de combustible , además de generar menos ruido y menores emisiones de carbono.

Con información de César Huerta.

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cehr