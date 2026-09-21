Édgar Amador arremete contra Guillermo Ortiz por Fobaproa y pobreza en sexenio de Zedillo

A la izquierda, el exsecretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez; a la derecha, el actual titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, aseguró que los mexicanos tienen una mejor calidad de vida bajo el sexenio del Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en comparación con el periodo neoliberal, particularmente mejor que en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León.

La declaración de Amador Zamora obedece a una respuesta al texto del exgobernador del Banco de México y exsecretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez, “¿Están los mexicanos mejor con Claudia Sheinbaum?”, en donde el funcionario zedillista criticó las políticas económicas de la llamada Cuarta Transformación.

‘Considera que tiene las credenciales para cuestionar’

Al respecto, Édgar Amador Zamora ironizó en que Guillermo Ortiz “es un experto en el tema de la pobreza”, al argumentar que cuando se desempeñó como secretario de Hacienda, entre 1994 y 1997, la población en situación de pobreza se incrementó en 16 millones de personas, mientas que el sector en pobreza alimentaria creció en 15 millones de personas.

“Con esos antecedentes, él considera que tiene las credenciales para cuestionar la mejora en el bienestar de la población de 2018 a la fecha, cuando la pobreza se ha reducido en más de 13 millones de habitantes”, señaló en la red social X.

“Nadie como él en la historia reciente de México elevó tanto la pobreza, en un marco de devaluación del peso, inflación descontrolada, un incremento en el desempleo y un rescate de los bancos privados usando impuestos públicos, el Fobaproa, que creó una deuda que nos sigue costando a los mexicanos más de 30 años después” Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda



El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en conferencia de prensa el 9 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Agregó que, en los tres años que Guillermo Ortiz estuvo al frente de Hacienda la población en situación de pobreza patrimonial pasó de 52.3, en 1994, a 63.7 por ciento en 1997, un incremento histórico de 11 puntos porcentuales .

Además el porcentaje de la población mexicana en situación de pobreza alimentaria se elevó de 21.2 a 33.3 por ciento en el trienio de mitad de los noventas.

En cuanto a inflación, Amador Zamora señaló que el comportamiento de la inflación entre 1994 y 1997 fue 16 veces mayor que la que México registra con el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“La inflación más reciente bajo la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a agosto de 2026, fue de 3.26 por ciento. Con Ortiz la inflación cerró 1997 en 15.72 por ciento, pero no hay que olvidar que, en su primer año en funciones, en 1995, la población mexicana sufrió una inflación de 51.97 por ciento” Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda



Guillermo Ortiz “ignora” salario mínimo

Amador Zamora, quien recientemente presentó el Paquete Económico 2027, aseguró que el exfuncionario minimiza la histórica reducción del índice de pobreza multidimensional de 12.3 puntos porcentuales, y la también histórica recuperación del salario mínimo.

“Ortiz ignora, quizá deliberadamente, que el salario mínimo es también una señal muy importante en el mercado laboral, al fortalecer el salario mínimo se mejoran también los salarios en todos los sectores de la economía, lo que significa una estrategia para consolidar el bienestar general de los trabajadores. No lo ignora, lo sabe, por eso deprimieron los salarios mínimos durante 36 años, para mantener disminuidos los salarios de todos los trabajadores”, sentenció.

Guillermo Ortiz Martinez, exsecretario de Hacienda. ı Foto: larazondemexico

Entre 2018 y 2024, 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza multidimensional y, con ello, la pobreza pasó de 41.9 a 29.6 por ciento de la población.

Por su parte, la pobreza extrema se redujo de 7 a 5.3 por ciento “y que hogares que por años estuvieron excluidos comenzaron a recibir ingresos, derechos y atención pública como nunca antes en la historia de nuestro país”.

Respuesta a Guillermo Ortiz.



Llama la atención su insistencia por desprestigiar un modelo que ha mejorado la vida de millones de mexicanas y mexicanos, y que ha mantenido la estabilidad macrofinanciera del país. pic.twitter.com/9yelxb5h0c — Édgar Amador Zamora (@Edgar_Amador_Z) September 21, 2026

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