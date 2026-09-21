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120 horas trae beneficios especiales para clientes de Tarjeta de Crédito Banamex en septiembre

Banamex otorgará 10% de bonificación en compras a partir de 12 meses sin intereses; la promoción requiere registro previo y un acumulado mínimo de $6,000 pesos

Clientes de Tarjeta de Crédito Banamex recibirán bonificaciones en compras a meses sin intereses durante la campaña "120 horas".
Clientes de Tarjeta de Crédito Banamex recibirán bonificaciones en compras a meses sin intereses durante la campaña "120 horas". Foto: Captura de pantalla
Por:
La Razón Online

Como parte de su estrategia para ofrecer beneficios relevantes a sus clientes en distintos momentos del año, Banamex anunció una nueva edición de su campaña “120 horas”, que en septiembre ofrecerá una bonificación en compras realizadas a meses sin intereses con sus tarjetas de crédito.

Bajo el concepto “Di sí a hacerlo tuyo, con las 120 horas”, esta nueva edición busca brindar a los clientes una alternativa para planear sus compras y aprovechar beneficios adicionales al utilizar las opciones de financiamiento disponibles a través de sus tarjetas de crédito.

Del 24 al 28 de septiembre de 2026, los clientes registrados en la campaña podrán obtener una bonificación del 10% en compras realizadas a partir de 12 meses sin intereses con Tarjeta de Crédito Banamex. Para participar será necesario acumular compras por un monto mínimo de $6,000 pesos, con una bonificación máxima de $1,000 pesos por cliente.

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Participan compras realizadas desde 12 y hasta 36 meses sin intereses, efectuadas con tarjetas de crédito físicas y digitales Banamex. También participan las tarjetas adicionales y todas las tarjetas de crédito de la institución, incluida Costco Banamex. No participan tarjetas corporativas.

El periodo de registro estará disponible del 21 al 28 de septiembre de 2026, y será necesario completar el registro para acceder a la promoción.

La información detallada de la campaña y el acceso al registro estarán disponibles en:

Micrositio: http://www.banamex.com/120horas

Portal de registro: http://www.banamex.com/120horas/interno/120/nuevo.html

Con esta edición de “120 horas”, Banamex continúa fortaleciendo su propuesta de valor mediante promociones que responden a diferentes necesidades y momentos de sus clientes, brindándoles beneficios adicionales y alternativas para planear sus compras a través de sus tarjetas de crédito.

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