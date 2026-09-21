La Guía MICHELIN presenta su Selección de las Llaves MICHELIN 2026

La Guía MICHELIN presentó su nueva Selección de las Llaves MICHELIN 2026, la cual incluye 2,832 hoteles en todo el mundo.

La Guía MICHELIN presenta hoy su selección de hoteles 2026, ya disponible en las plataformas de la Guía MICHELIN (Los hoteles con Llave MICHELIN 2025: una guía de la selección mundial), donde los viajeros pueden explorar la nueva selección, conocer la distinción de Llave MICHELIN de cada hotel y encontrar inspiración para su próxima estancia.

Tras meses de visitas anónimas, los inspectores de la Guía MICHELIN han seleccionado más de 470 nuevos hoteles en 79 destinos. La selección 2026 incorpora por primera vez las Llaves MICHELIN en 10 destinos, mientras que más de 80 hoteles han ascendido dentro de la selección.

Para Gwendal Poullennec, Director Internacional de la Guía MICHELIN, el crecimiento de la selección de hoteles llega en un momento particularmente interesante para la industria. A medida que la Guía amplía su presencia en el mundo de la hospitalidad y el estilo de vida, destaca el papel de los hoteles independientes y boutique para mantener al sector en constante evolución.

“Esta segunda selección global de las Llaves MICHELIN refleja el extraordinario impulso que impulsa al sector de la hospitalidad una vez más este año. Con casi 470 establecimientos recientemente distinguidos, estamos presenciando una ampliación continua de la oferta, impulsada por proyectos aún más creativos y ambiciosos. En todo el mundo, los hoteleros están reinventando la experiencia de estancia a través de conceptos más inmersivos, personalizados y experienciales.

Esta capacidad de innovación se expresa tanto en los destinos de visita obligada como en los mercados turísticos emergentes. A menudo impulsado por hoteleros independientes visionarios, esta evolución de conceptos ahora está inspirando a la industria en su conjunto. También está respaldado por inversiones de grandes grupos internacionales, que están ayudando a acelerar esta transformación. La selección de 2026 celebra así la diversidad, vitalidad y excelencia de un sector en constante evolución, uno que continúa empujando los límites de la experiencia de la hospitalidad e invita a los viajeros a descubrir nuevos destinos.” Dijo Gwendal Poullennec.

De joyas ocultas a íconos contemporáneos: un mundo diverso de estancias

Las incorporaciones de este año destacan la diversidad del panorama hotelero. Los nuevos hoteles con Llave MICHELIN incluyen establecimientos de todos los tamaños, estilos, ubicaciones y rangos de precios.

La selección global de hoteles de la Guía MICHELIN ahora abarca más de 9,400 hoteles, incluidos 2,832 hoteles reconocidos con una Llave MICHELIN. Más de 2,200 hoteles se han incorporado a la selección global desde el anuncio de las Llaves MICHELIN del año pasado, en octubre de 2025.

Europa y Asia registraron el mayor número de nuevas incorporaciones. Se observó un crecimiento significativo en Francia, Alemania, Italia, Portugal, España y el Reino Unido, así como en China, India, Indonesia, Japón, Tailandia y Arabia Saudita.

El continente americano también registró incorporaciones destacadas en Canadá, Costa Rica, México y Estados Unidos, mientras que los Inspectores quedaron particularmente impresionados por la solidez de las nuevas selecciones de este año en África y Oceanía.

La Llave MICHELIN también está llegando a nuevos destinos. En 2026, hoteles de Armenia, Benín, Botsuana, Kazajistán, Liechtenstein, Mongolia, Myanmar, Ruanda, Eslovaquia y Zimbabue reciben Llaves MICHELIN por primera vez.

De los 2,832 hoteles con Llave MICHELIN, 155 cuentan con Tres Llaves, 657 con Dos Llaves y 2,020 con Una Llave. Francia e Italia lideran Europa, con alrededor de 220 Llaves en cada país. En el resto de Europa, ya hay más de 1,300 hoteles con Llave MICHELIN en más de 35 destinos.

Nuevos hoteles con Tres Llaves se incorporan a la selección

La máxima distinción hotelera de la Guía MICHELIN da la bienvenida a 18 nuevos hoteles con Tres Llaves en 2026: seis en Asia, ocho en Europa, dos en Oceanía, uno en África y uno en América.

Entre las nuevas incorporaciones de este año se encuentran Borgo Santandrea, en la Costa Amalfitana de Italia, y Southern Ocean Lodge, en Australia, ambos reconocidos por ofrecer un nivel extraordinario de hospitalidad. En conjunto, los nuevos hoteles con Tres Llaves reflejan la excepcional diversidad de las experiencias de hospitalidad más extraordinarias del mundo.

Cuatro Special Awards, cuatro formas de destacar

La selección 2026 también destaca cuatro hoteles cuyo enfoque distintivo de la hospitalidad llamó la atención de los Inspectores de la Guía MICHELIN, con Premios Especiales que reconocen la arquitectura y el diseño, el bienestar, las nuevas aperturas y la conexión con el destino.

MICHELIN Guide Architecture & Design Award se otorga a Desert Rock Resort, en Umluj, Arabia Saudita, un impresionante establecimiento integrado en el paisaje de las montañas de Hiyaz.

MICHELIN Guide Wellness Award reconoce a Schloss Elmau Luxury Spa Retreat & Cultural Hideaway, en Elmau, Alemania, por su propuesta de bienestar particularmente rica y diversa.

MICHELIN Guide Opening of the Year Award celebra a Airelles Palladio Venice, en Venecia, Italia, el primer establecimiento de Airelles fuera de Francia y una nueva incorporación con vistas al canal de la Giudecca.

MICHELIN Guide Local Gateway Award destaca a Londolozi Game Reserve, en Kruger, Sudáfrica, un establecimiento pionero de safari con una larga trayectoria conectando a sus huéspedes con el paisaje y la cultura de la región.

Un vistazo más de cerca a la Selección 2026

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe

La Selección de Llaves MICHELIN 2026 incorpora más de 100 nuevas Llaves y ascensos en más de 10 destinos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Estados Unidos, México y Canadá reciben nuevas distinciones, con 65 nuevas Llaves tan solo en Estados Unidos y nuevas incorporaciones en importantes ciudades como Atlanta, Austin, Chicago, Nueva Orleans, Nueva York y Montreal.

Costa Rica alberga el único nuevo hotel con Tres Llaves de América: Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve, que ascendió de Dos a Tres Llaves. Otras incorporaciones destacadas incluyen Cataloochee Ranch y The Swag, cerca del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, así como Hotel Sevilla, en Mérida, México, reconocido con su primera Llave MICHELIN tras la restauración creativa de un edificio histórico.

América del Sur

En América del Sur, la Selección 2026 incorpora 20 nuevas Llaves y ascensos en seis destinos, elevando el total del continente a 94 hoteles con Llave. Cinco hoteles cuentan con Tres Llaves, con nuevas distinciones y ascensos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. En Colombia, Cinco Quintas Hotel Boutique se encuentra entre los cinco nuevos hoteles con Llave, mientras que Explora Rapa Nui, en Isla de Pascua, ascendió a Dos Llaves. Las Casitas, en Perú, conserva su distinción de Tres Llaves por segundo año consecutivo, ofreciendo un entorno excepcional desde el cual descubrir los Andes y el Valle del Colca.

Europa

La Selección 2026 de Europa ahora incluye 1,338 hoteles con Llave MICHELIN en más de 35 destinos, con 194 nuevas Llaves y ascensos este año. Siete hoteles han ascendido a Tres Llaves, mientras que Eslovaquia y Liechtenstein reciben sus primeras Llaves MICHELIN. Italia lidera el continente con 224 hoteles con Llave, seguida de Francia con 220, Alemania con 130 y Reino Unido con 131. La selección se extiende desde refugios de esquí en Andorra y propiedades vinícolas en Georgia hasta sorprendentes establecimientos contemporáneos en Noruega. Entre los destacados se encuentran Borgo Santandrea, en la Costa Amalfitana, que ascendió a Tres Llaves; Les Sources de Vougeot, en Borgoña, uno de los dos nuevos hoteles de Francia con Dos Llaves; y Park Hotel Sonnenhof, en Vaduz, el primer hotel con Llave MICHELIN de Liechtenstein.

África

La Selección 2026 de la Guía MICHELIN en África se amplía a 113 hoteles con Llave, con 28 nuevas Llaves y ascensos. Cuatro destinos —Benín, Botsuana, Ruanda y Zimbabue— reciben sus primeras Llaves MICHELIN, ampliando aún más la presencia de la Guía en el continente. Delaire Graff Estate, en Stellenbosch, se convierte en el nuevo hotel con Tres Llaves de África, mientras que One&Only Gorilla’s Nest se incorpora a la creciente selección de hoteles con Llave de Ruanda, ofreciendo acceso a experiencias de avistamiento de gorilas en las montañas Virunga. En Fez, Marruecos, Riad Mayfez Suites & Spa es una nueva incorporación con Una Llave, reconocida por su distintiva experiencia en un riad.

Asia y Medio Oriente

La Selección 2026 de Asia y Medio Oriente incluye 600 hoteles con Llave MICHELIN, con 173 nuevas Llaves y ascensos, así como 34 establecimientos con Tres Llaves. La selección de Llaves MICHELIN también llega por primera vez a cuatro destinos: Mongolia, Myanmar, Armenia y Kazajistán, mientras que las selecciones actualizadas en destinos como Japón, China, India, Indonesia, Maldivas, Singapur y Vietnam continúan ampliando el alcance de la Guía. Soneva Secret, en las Maldivas, es el único nuevo hotel con Tres Llaves de este año en Asia, mientras que Shinta Mani Wild, en Camboya, se incorpora a la selección con una nueva distinción de Dos Llaves. En Beijing, Yanbai Villa es una nueva incorporación con Una Llave.

Oceanía

La Selección 2026 de Oceanía incorpora 37 nuevas Llaves y ascensos, elevando el total de la región a 92 hoteles con Llave. La selección abarca Australia, Nueva Zelanda, Fiyi y Polinesia Francesa, desde resorts en islas remotas hasta joyas arquitectónicas y hoteles urbanos de carácter distintivo. Southern Ocean Lodge, en Australia, ascendió de Dos a Tres Llaves, mientras que Rosewood Matakauri, en Queenstown, pasó de Una a Dos Llaves. En Sídney, The Porter House Hotel Sydney – MGallery se incorpora a la selección con Una Llave, sumando una propiedad urbana contemporánea a una región reconocida por sus excepcionales hoteles de destino.

Tendencias en hospitalidad identificadas por los Inspectores de la Guía MICHELIN

Más allá de los hoteles individuales, los Inspectores de la Guía MICHELIN observan un panorama de la hospitalidad marcado por los cambios en los hábitos de viaje y por expectativas de los huéspedes cada vez más diversas:

Viajes más pausados e inmersivos : Los viajeros permanecen más tiempo en menos destinos y cada vez optan más por lugares menos concurridos y de mayor accesibilidad.

Viajes más fluidos : Las fronteras entre los viajes de negocios y de placer continúan difuminándose, mientras que los huéspedes transitan con mayor libertad entre distintos estilos de viaje, presupuestos y experiencias.

Una nueva visión del lujo : Desde el “lujo rústico” y las experiencias al aire libre hasta las villas privadas y la hospitalidad residencial, los viajeros buscan privacidad, autenticidad y una conexión más profunda con el destino.

El bienestar va más allá del spa : Los hoteles están ampliando su oferta hacia propuestas de bienestar y acondicionamiento físico más sofisticadas, reflejando un interés creciente por el bienestar físico y mental.

Diseño pensado para descubrir : Los interiores audaces y altamente visuales están cada vez más diseñados para captar la atención, mientras que el servicio, la atmósfera y el sentido de pertenencia al lugar siguen siendo elementos esenciales de la experiencia del huésped.

El lujo se va al mar: Nuevos conceptos como Four Seasons Yachts, The Ritz-Carlton Yacht Collection y Aman at Sea están llevando la experiencia de los hoteles de lujo al mar.

La Selección de Llaves MICHELIN 2026 de un vistazo

Una Llave MICHELIN: 2,020

Dos Llaves MICHELIN: 657

Tres Llaves MICHELIN: 155

Total de hoteles con Llave MICHELIN: 2,832

Nuevos hoteles con Llave MICHELIN que se incorporan a la selección: 470

Nuevos hoteles con Tres Llaves (incluidos ascensos): 18

Nuevos hoteles con Dos Llaves (incluidos ascensos): 120

Hoteles que ascendieron dentro de la selección: 80+

Acerca de la Selección de Hoteles de la Guía MICHELIN

La selección de hoteles de la Guía MICHELIN se basa en el trabajo de sus Inspectores, quienes viajan de manera anónima e independiente para identificar hoteles que ofrecen experiencias extraordinarias. La selección abarca una amplia variedad de propiedades, desde sitios históricos y grandes hoteles hasta hoteles boutique independientes, retiros remotos y nuevas aperturas innovadoras.

La Llave MICHELIN es la distinción hotelera otorgada por la Guía MICHELIN, equivalente a la Estrella MICHELIN para restaurantes. Introducida en 2024 en 15 destinos de Norteamérica, Europa y Asia, la Llave MICHELIN se ha expandido desde entonces hasta convertirse en una distinción global.

Los hoteles reciben Una, Dos o Tres Llaves MICHELIN, de acuerdo con el nivel de experiencia que ofrecen:

Una Llave MICHELIN: Una estancia muy especial

Dos Llaves MICHELIN: Una estancia excepcional.

Tres Llaves MICHELIN: Una estancia extraordinaria.

Descubra la selección completa de llaves MICHELIN: Centro de contenido Michelin