Buen Gobierno detecta filtración de millones de datos personales de sistema de Aeroméxico

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno identifica filtración de millones de datos personales de sistema "posiblemente" relacionado con Aeroméxico.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Buen Gobierno) detectó una filtración de millones de datos personales provenientes de un sistema posiblemente vinculado a la empresa Aeroméxico, hechos por los cuales inició una investigación.

A través de un comunicado, la dependencia federal destacó que, resultado de un monitoreo activo de posibles incidentes de seguridad, encontró una publicación realizada a través del servicio de mensajería Telegram, en donde una persona ofrecía un paquete de datos personales de millones de usuarios .

Avión de Aeroméxico, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Particularmente, el usuario en Telegram ofrecía un archivo de más de un gigabyte con 15 millones de registros de usuarios, con datos como nombre completo, correo electrónico, teléfono celular, fecha de nacimiento y fecha de alta.

Buen Gobierno destacó que este sistema “podría estar relacionado con Aeroméxico” .

La dependencia federal también aclaró que obtuvo una muestra de los registros ofertados por el usuario de Telegram, poco más de 100 mil registros, en los que constató que había información sensible de usuarios.

Filtración fue identificada mediante servicio de mensajería Telegram. ı Foto: Especial

Incluso, destacó que se identificaron “nombres de diversas personas, incluidas personas servidoras públicas y figuras públicas” .

Buen Gobierno inicia investigación por filtración de datos personales

En su comunicado, Buen Gobierno informó que inició una investigación por la filtración de millones de datos personales, y aseguró que actuará “con estricto apego a derecho y en protección del interés público”.

La dependencia federal informó que continuará con el análisis de la muestra de datos obtenida, con el objetivo de “iniciar de oficio una investigación que permita determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas”.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno, en el marco de un monitoreo activo

forense de posibles incidentes de seguridad, identificó indicios de una posible

exposición de datos personales en un sistema que podría estar relacionado con #Aeroméxico.… pic.twitter.com/zkgLG2ILgt — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) September 20, 2026

“Lo anterior, se realizará en ejercicio de las facultades de la Secretaría para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, previstas en los artículos 54 y 55 de dicho ordenamiento, así como en los artículos 30-B, fracción VII, y 30-F, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, detalló la dependencia.

Finalmente, Buen Gobierno aseguró que actuará en favor de su compromiso con la protección efectiva de los derechos personales y “de quienes confían su información a terceros” .

“En caso de que se inicie el procedimiento correspondiente, la autoridad actuará con estricto apego a derecho y en protección del interés público”, concluyó.

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