Las y los usuarios de compañías telefónicas en México deben hacer la vinculación de su línea con una persona física o moral, ya que a partir de este mes comenzará la suspensión de este servicio en caso de no registrarlas.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) extendió el plazo de registro de líneas telefónicas, por lo que ahora quienes cuenten con un número telefónico en México deben realizar el registro de este conforme a un calendario.
En el calendario se indica la fecha límite para cada una de las terminaciones de los números telefónicos, y de manera gradual quienes no realicen la vinculación tendrán una suspensión de servicio.
AVISO: Al mediodía con Solórzano se retrasa este 20 de agosto 2026
¿Cómo saber cuántas líneas telefónicas tengo a mi nombre?
En caso de no estar segura o seguro de que el registro de tu línea telefónica se realizó con éxito, puedes revisar si ya tienes números vinculados con tus datos personales por medio del portal oficial de la CRT.
Para esto, únicamente debes seguir los siguientes pasos:
- Ingresa a la siguiente liga portal.crt.gob.mx/plataformas-de-consulta-de-las-companias-telefonicas
- Selecciona la compañía telefónica de tu número de celular
- Ingresa tu CURP
- Resuelve el Captcha de seguridad que te aparece
En caso de que ya cuentes con números telefónicos registrados, este portal deberá mostrarte todos aquellos que se encuentren asociados a la CURP que ingresaste, por lo que incluso podrás saber si cuentas con más de un número registrado con tus datos.
El registro de líneas telefónicas tiene el propósito de prevenir delitos como la extorsión, ya que el anonimato en los números telefónicos facilita que estos se continúen cometiendo.
Los usuarios que tienen un número telefónico con terminación 0 ya excedieron la fecha límite de vinculación, por lo que posiblemente algunos ya tengan los servicios de llamadas, mensajes e internet suspendidos.
Por tanto, quienes deseen recuperar los servicios de su línea telefónica deberá realizar el proceso de vinculación de datos para que este pueda ser reestablecido posteriormente.
Aunque no se tenga una línea telefónica registrada, esta continuará recibiendo alertas sísmicas y funciona para realizar llamadas a los números de emergencia y atención ciudadana, así como a su compañía telefónica.
Calendario de registro de líneas telefónicas
La fechas límites que estableció la CRT para cada terminación de los números telefónicos son las siguientes:
- Terminación 0: Fecha límite de registro 15 de agosto
- Terminación 1: Fecha límite de registro 31 de agosto
- Terminación 2: Fecha límite de registro 15 de septiembre
- Terminación 3: Fecha límite de registro 30 de septiembre
- Terminación 4: Fecha límite de registro 15 de octubre
- Terminación 5: Fecha límite de registro 31 de octubre
- Terminación 6: Fecha límite de registro 15 de noviembre
- Terminación 7: Fecha límite de registro 30 de noviembre
- Terminación 8: Fecha límite de registro 15 de diciembre
- Terminación 9: Fecha límite de registro 31 de diciembre
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