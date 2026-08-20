Las y los usuarios de compañías telefónicas en México deben hacer la vinculación de su línea con una persona física o moral, ya que a partir de este mes comenzará la suspensión de este servicio en caso de no registrarlas.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) extendió el plazo de registro de líneas telefónicas, por lo que ahora quienes cuenten con un número telefónico en México deben realizar el registro de este conforme a un calendario.

En el calendario se indica la fecha límite para cada una de las terminaciones de los números telefónicos, y de manera gradual quienes no realicen la vinculación tendrán una suspensión de servicio.

📲Recuerda que la vinculación de líneas se realiza ante tu compañía telefónica.



No se almacena información biométrica durante el proceso.



🔗Ubica la plataforma de tu compañía en: https://t.co/VUdmsZUVEZ #YoRegistro pic.twitter.com/fM4bQBU4V6 — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 20, 2026

¿Cómo saber cuántas líneas telefónicas tengo a mi nombre?

En caso de no estar segura o seguro de que el registro de tu línea telefónica se realizó con éxito, puedes revisar si ya tienes números vinculados con tus datos personales por medio del portal oficial de la CRT.

Para esto, únicamente debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la siguiente liga portal.crt.gob.mx/plataformas-de-consulta-de-las-companias-telefonicas

Selecciona la compañía telefónica de tu número de celular

Ingresa tu CURP

Resuelve el Captcha de seguridad que te aparece

En caso de que ya cuentes con números telefónicos registrados, este portal deberá mostrarte todos aquellos que se encuentren asociados a la CURP que ingresaste, por lo que incluso podrás saber si cuentas con más de un número registrado con tus datos.

El registro de líneas telefónicas tiene el propósito de prevenir delitos como la extorsión, ya que el anonimato en los números telefónicos facilita que estos se continúen cometiendo.

¿Tu línea quedó suspendida? No te preocupes, puedes recuperarla.



Solo necesitas completar la vinculación para volver a disfrutar de tu servicio.



👉 Hazlo fácil y rápido en: https://t.co/VUdmsZUVEZ#YoRegistro pic.twitter.com/fLUEYY9PJ0 — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 18, 2026

Los usuarios que tienen un número telefónico con terminación 0 ya excedieron la fecha límite de vinculación, por lo que posiblemente algunos ya tengan los servicios de llamadas, mensajes e internet suspendidos.

Por tanto, quienes deseen recuperar los servicios de su línea telefónica deberá realizar el proceso de vinculación de datos para que este pueda ser reestablecido posteriormente.

Aunque no se tenga una línea telefónica registrada, esta continuará recibiendo alertas sísmicas y funciona para realizar llamadas a los números de emergencia y atención ciudadana, así como a su compañía telefónica.

📲 ¿Tu servicio celular fue suspendido por no vincularte? No te preocupes, no perdiste ni tu línea ni tu número.



✅Recupéralo de manera sencilla. Solo necesitas vincular tu línea. En cuanto el sistema valide tu información, tu servicio será reactivado.



*Para vincularte NO… pic.twitter.com/c2K0dPNxIF — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 17, 2026

Calendario de registro de líneas telefónicas

La fechas límites que estableció la CRT para cada terminación de los números telefónicos son las siguientes:

Terminación 0 : Fecha límite de registro 15 de agosto

Terminación 1 : Fecha límite de registro 31 de agosto

Terminación 2 : Fecha límite de registro 15 de septiembre

Terminación 3 : Fecha límite de registro 30 de septiembre

Terminación 4 : Fecha límite de registro 15 de octubre

Terminación 5 : Fecha límite de registro 31 de octubre

Terminación 6 : Fecha límite de registro 15 de noviembre

Terminación 7 : Fecha límite de registro 30 de noviembre

Terminación 8 : Fecha límite de registro 15 de diciembre

Terminación 9: Fecha límite de registro 31 de diciembre

Tu número de toda la vida sigue esperándote. 🫵



Entra al portal de tu compañía, vincula tu línea y vuelve a disfrutar de todos tus servicios. 🛜📲https://t.co/VUdmsZUVEZ 🔗#YoRegistro pic.twitter.com/8y8v5bYZuo — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 19, 2026

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