Alerta Sísmica: CRT anuncia cambios para la alerta sísmica de los teléfonos celulares

Este martes la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció que realizará cambios en la alerta sísmica que emiten todos los teléfonos celulares en el país, sin importar la operadora de telefonía móvil con la que cuenten.

Actualmente el país cuenta con una alerta sísmica que emite un sonido y un mensaje en forma de notificación en todos los teléfonos celulares que se encuentran en el país y tienen activadas las alertas y mensajes de información.

En algunos dispositivos móviles se puede leer la leyenda “Alerta Presidencial” por lo que llega a generar confusión entre muchas personas, por lo que la CRT realizará modificaciones en esto.

Mensaje de Alerta Sísmica ı Foto: Redes Sociales

¿Cuáles son los cambios que harán en la alerta sísmica del celular?

Pese a que muchas personas han pedido por medio de redes sociales que se modifique el sonido que emiten los teléfonos celulares cuando se activa la Alerta Sísmica, el cambio anunciado por la CRT no tiene relación con esto.

Durante el sismo ocurrido el viernes 2 de enero los usuarios en redes sociales inundaron sus perfiles con memes relacionados con el sonido que emitieron los teléfonos celulares, pues la mayoría se encontraban dormidos cuando sonó la Alerta Sísmica.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, los fabricantes de los dispositivos celulares son los encargados de establecer el mensaje de emergencia predeterminado que aparece en la pantalla de los usuarios.

Activa la alerta sismica en tu celular ı Foto: Especial La Razón

Debido a esto, en algunos teléfonos se puede leer “Alerta Presidencial”, por lo que la CRT apuntó que están trabajando en los lineamientos para que durante las próximas semanas se pueda mostrar el mismo mensaje.

Apuntó que los lineamientos establecerán que, sin importar la operadora de telefonía móvil o el fabricante, todos los teléfonos celulares deberán mostrar el mismo mensaje cuando se emita una alerta sísmica.

Esta modificación permitirá que los usuarios no tengan ningún tipo de confusión al ver la notificación en sus teléfonos celulares, lo que permitirá que las personas puedan identificar de manera inmediata la alerta.

CRT sobre la Alerta Sísmica en los teléfonos celulares ı Foto: X: @CRTGobMX

La primera ocasión en la que las personas pudieron escuchar la Alerta Sísmica en sus teléfonos celulares fue el 19 de septiembre del 2025, cuando se realizó el segundo Simulacro Nacional.

Para este 2026 el primer Simulacro Nacional se realizará este mes, por lo que posiblemente se pueda ver el cambio en la notificación de la Alerta Sísmica este 28 de enero.

