Los MEMES del sismo 6.5 que se registró en CDMX; el primero del 2026

Los memes del sismo de 6.5 hoy 2 de enero 2026

La mañana de este viernes 2 de enero se registró un fuerte sismo de magnitud 6.5 con epicentro a 4 kilómetros en San Marcos, Guerrero.

En redes sociales se difundieron videos de cómo se vivió el sismo en las diferentes áreas de la Ciudad de México y de Guerrero.

Sin embargo, los usuarios no dejan el humor pese a lo fuerte de la situación y también como ya es costumbres los cibernautas hicieron divertidos memes para bajar el susto.

TE RECOMENDAMOS: Se recupera de una cirugía Pink recibe el Año Nuevo internada en el hospital

Memes del sismo de hoy 2 de enero 2026

Los usuarios retrataron con divertidas imágenes lo que vivió la mayoría de los capitalinos cuando empezó a sonar la alerta sísmica en los teléfonos para avisar a la gente del temblor y resguardarse.

La mayoría de las personas estaban dormidas y se asustaron al escuchar la alerta sísmica en el celular, pero lo verdaderamente de terror fue que la alerta no era una alarma cualquiera sino una que anunciaba un sismo, por lo que se levantaron rápido para salirse de los inmuebles.

Manito arriba si andan viendo memes después del temblor 🫨 #Temblor pic.twitter.com/rkllLdZvmp — xeelha (@xeelha) January 2, 2026

Otros bromearon con que todos necesitamos un bolillo para el susto, según el meme, la cantidad de pan que comas es con base al susto por el temblor.

Otros más destacaron que ahora sí sirvió la alerta sísmica ante un temblor fuerte.

Veamos el lado amable, sí funcionan las alertas en el celular #Temblor pic.twitter.com/k41htrinwx — 💀 𝖅𝖔𝖒𝖇𝖎𝖊𝖈𝖔𝖗𝖓𝖎𝖔 💀 (@zoydayra) January 2, 2026

Algunos cibernautas señalaron que el 2026 inició fuerte con este impactante sismo, pues no solo ha sucedido el temblor, en otras partes del mundo han ocurrido sucesos importantes, pues en Suiza se registró un incendio en el que murieron 40 personas en pleno festejo de Año Nuevo, mientras que en Hollywood, murió la hija del actor Tommy Lee Jones.