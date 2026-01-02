Se registra sismo de 6.5 grados en Guerrero; se siente en CDMX

Un sismo de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero, se registró este viernes 2 de enero, el cual fue percibido en la Ciudad de México.

En la Ciudad de México, se activó la alerta sísmica en los celulares.

“Preliminar: SISMO Magnitud 6.5 Loc 15 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.70 Lon -99.49 Pf 10 km”, informó el Meteorológico.

En Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum suspendió por unos momentos su conferencia al escucharse la alerta sísmica:

“Está temblando, con tranquilidad”, dijo la Jefa del Ejecutivo para abandonar el Salón Tesorería.

Tras unos minutos, Claudia Sheinbaum dijo que había hablado con la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y al parecer no había daños, al igual que en la CDMX.

Autoridades llamaron a mantener la calma y resguardarse en zonas seguras.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que se activaron de inmediato los protocolos de Protección Civil para realizar recorridos y verificaciones en las 16 alcaldías; de la misma forma, la Gobernador de Guerrero, Evelyn Salgado, dijo que se activaron los protocolos correspondientes en la entidad.

“Sin incidentes en el primer corte de supervisión. Se detiene la circulación de los Trenes en todas las líneas durante 5 minutos debido a un Movimiento Telúrico de 6.5 grados registrado en la CDMX se reanuda la marcha de los trenes en marcha de seguridad”, escribió el titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava.

