Incendios, caída de árbol... saldo de sismo en CDMX: Clara Brugada

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que debido al sismo de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero, la mañana de este viernes, se registraron conatos de incendios y la caída de un árbol.

Sin embargo, Clara Brugada, precisó que en todos los casos no se registraron personas lesionadas.

“Continúa la revisión en las 16 alcaldías por el sismo de esta mañana. Se registró un conato de incendio por una subestación eléctrica en Artículo 123, atendido por @Bomberos_CDMX. En la alcaldía Benito Juárez tenemos reportados dos incidentes: la caída de un árbol y de un poste.

“En todos los casos no se registraron personas lesionadas. Continuamos informando. Reportes a través del 911”, escribió Clara Brugada en sus redes sociales.

Previamente, la Jefa de Gobierno informó que no se reportan afectaciones.

“Tras primer vuelo de cóndores, de @SSC_CDMX no se reportan afectaciones”.

Continuamos el protocolo de atención tras el sismo.

A través de sus redes sociales, Brugada Molina detalló que ante el sismo registrado hace unos momentos, en la Ciudad de México se activaron de inmediato los protocolos de protección civil para realizar recorridos y verificaciones en las 16 alcaldías.

Agregó que la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) realiza recorridos en infraestructura como puentes; lo mismo que todos los sistemas de la Red de Movilidad.