Sin afectaciones en CDMX tras sismo: Clara Brugada

Ante el sismo de 6.5 grados registrado esta mañana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que no se reportan afectaciones.

El sismo se registró este viernes.
El sismo se registró este viernes. Foto: Especial.
“Tras primer vuelo de cóndores, de @SSC_CDMX no se reportan afectaciones”.

A través de sus redes sociales, Brugada Molina detalló que ante el sismo registrado hace unos momentos, en la Ciudad de México se activaron de inmediato los protocolos de protección civil para realizar recorridos y verificaciones en las 16 alcaldías.

Agregó que la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) realiza recorridos en infraestructura como puentes; lo mismo que todos los sistemas de la Red de Movilidad.

Clara Brugada llamó a reportar cualquier incidente a través del 911.

