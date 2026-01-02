Cayó de varios metros de altura

Muere hombre en Alcaldía Benito Juárez tras caer durante sismo

Un hombre de 60 años de edad murió tras caer de las escaleras, presuntamente mientras desalojaba un edificio habitacional ubicado en la colonia Álamos de la alcaldía Benito Juárez, durante el sismo de 6.5 grados

Al lugar arribó personal de la Fiscalía capitalina.
Al lugar arribó personal de la Fiscalía capitalina. Foto: larazondemexico
Por:
Tania Gómez

Un hombre de 60 años de edad murió tras caer de las escaleras, presuntamente mientras desalojaba un edificio habitacional ubicado en la colonia Álamos de la alcaldía Benito Juárez, durante el sismo de 6.5 grados registrado la mañana de este viernes.

De acuerdo con la información, habría caído de varios metros de altura en un condominio ubicado en la calle Obrero Mundial.

Al lugar arribó personal de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJCDMX), para determinar qué fue lo que ocurrió.

TE RECOMENDAMOS:
El siniestro se registró este viernes.
Informa en redes

Incendios, caída de árbol... saldo de sismo en CDMX: Clara Brugada

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
El sismo se registró este viernes.
Informa en redes

Sin afectaciones en CDMX tras sismo: Clara Brugada