Muere hombre en Alcaldía Benito Juárez tras caer durante sismo

Un hombre de 60 años de edad murió tras caer de las escaleras, presuntamente mientras desalojaba un edificio habitacional ubicado en la colonia Álamos de la alcaldía Benito Juárez, durante el sismo de 6.5 grados registrado la mañana de este viernes.

Preliminar: SISMO Magnitud 6.5 Loc 15 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.70 Lon -99.49 Pf 10 km pic.twitter.com/s3USihtFKA — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 2, 2026

De acuerdo con la información, habría caído de varios metros de altura en un condominio ubicado en la calle Obrero Mundial.

Al lugar arribó personal de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJCDMX), para determinar qué fue lo que ocurrió.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR