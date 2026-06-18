Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 18 de junio: ¿Qué calles están cerradas?

Integrantes de la CNTE sobre la Calzada Tlalpan, el 17 de junio de 2026.

Este jueves 18 de junio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas , bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Integrantes de la CNTE han realizado bloqueos sobre importantes avenidas de la CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 18 de junio

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 18 de junio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: lugar y horarios por definir

Unión de la Juventud Revolucionaria de México: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Digna Ocho y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00

Colectivo en defensa de la casa del poeta Ramón López Velarde: Fundación Casa del Poeta I.A.P. Av. Álvaro Obregón No. 73, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Libres y combativas MX: Oficinas de la Secretaría de Educación Pública Donceles No. 100, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00

Colectivo “Lleca escuchando la calle”: Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 14:00

Colectivo de familias buscadoras: Glorieta del Ahuehuete Av. Paseo de la Reforma No. 199, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 17:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 18 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT