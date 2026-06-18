Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 18 de junio: ¿Qué calles están cerradas?

Este jueves 18 de junio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
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Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 18 de junio
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 18 de junio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: lugar y horarios por definir
- Unión de la Juventud Revolucionaria de México: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México Digna Ocho y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00
- Colectivo en defensa de la casa del poeta Ramón López Velarde: Fundación Casa del Poeta I.A.P. Av. Álvaro Obregón No. 73, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
- Libres y combativas MX: Oficinas de la Secretaría de Educación Pública Donceles No. 100, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00
- Colectivo “Lleca escuchando la calle”: Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 14:00
- Colectivo de familias buscadoras: Glorieta del Ahuehuete Av. Paseo de la Reforma No. 199, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 17:00
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LMCT