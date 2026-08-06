¿Cómo solicitar cambio de escuela secundaria en CDMX 2026? Fecha límite y requisitos

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) informó que las madres, padres o tutores de estudiantes de escuela secundaria de la capital pueden solicitar el cambio de escuela o turno en fechas específicas.
Quienes quieran realizar un cambio de escuela deben tomar en cuenta que se requiere disponibilidad de lugares en la institución deseada para poder realizar el proceso de manera exitosa.
La AEFCM precisó que el cambio de escuela secundaria para segundo y tercer grado se podrá realizar durante los primetos días de agosto, y en La Razón te compartimos las fechas y requisitos.
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Requisitos y fechas para solicitar cambio de escuela secundaria
Las fechas para realizar el trámite son las siguientes:
- Cambio de escuela y/o turno a escuelas públicas para 2° y 3° de Secundaria: Del 3 al 14 de agosto de 2026, con publicación de resultados el 26 de agosto
- Inscripción a 1° de Secundaria, para las y los estudiantes que no participaron en el proceso de preinscripciones: Del 26 de agosto al 9 de septiembre de 2026, con publicación de resultados el 17 de septiembre
Para solicitar el cambio de institución o turno se debe ingresar en las fechas anteriores al portal www.aefcm.gob.mx, y dar clic en el banner “Solicitud de inscripción o cambio de escuela a preescolar, primaria o secundaria, sujeto a disponibilidad de espacio. Ciclo Escolar 2026-2027”.
Para poder solicitar el cambio de escuela secundaria en la CDMX este 2026 se requiere lo siguiente:
- CURP
- País o Estado, en caso de que provenga de otra entidad federativa o del extranjero
- Tres opciones de escuelas
- Dos direcciones de correo electrónico personales de la madre, padre de familia o persona tutora
- Número telefónico vigente
Una vez que los datos sean capturados adecuadamente el sistema dará un comprobante de solicitud con un número de folio, mismo que se deberá guardar para poder consultar los resultados en la fecha indicada.
Cuando se confirme el cambio de institución u horario se cuenta con 5 días hábiles para realizar la inscripción, pues de no hacerse durante dicho periodo, la asignación y el documento perderán validez.
En caso de requerir un cambio de la escuela asignada, lo podrán realizar el 6, 7 y 10 agosto de 2026, ingresando a preinscripciones.aefcm.gob.mx:9024/gobMx/jsp/asignacion/index.jsp con:
- CURP o Clave provisional
- Opción de preinscripción (OP)
- Folio
Si se tiene alguna duda o se requiera mayor atención se pueden comunicar a los siguientes canales:
- Educación Secundaria para todaslas alcaldías excepto Iztapalapa: Correo cses.evalservicio@aefcm.gob.mx o al número telefónico 55 3601 7100 Ext. 49308
- Educación Secundaria Técnica: Correo electrónico preinstecnicas@aefcm.gob.mx o al número telefónico 55 3601 7100 Ext. 43322
- Servicios Educativos Iztapalapa: Correo electónico saiddgsei@aefcm.gob.mx o al número telefónico 55 3601 7100 Ext. 46562
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