Develan billete conmemorativo del Centenario de las Escuelas Secundarias Públicas en México.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezaron la develación del billete del Sorteo Superior 2875 conmemorativo del “Centenario de la creación de Escuelas Secundarias Públicas”, para conmemorar esta fecha trascendente en la historia del Sistema Educativo Nacional, que para millones de jóvenes ha significado un motor de cambio y esperanza en el camino de su profesionalización.

En la Secundaria General No. 4 “Moisés Sáenz”, en la Ciudad de México, Delgado Carrillo aseguró que en las aulas de las escuelas secundarias del país ocurre el misterio del ser humano que deja de ser niño y se despide de la infancia, donde la adolescencia es una pregunta abierta, un territorio en el que la identidad se forja a golpes de asombro. Son años, agregó, de cruzar un umbral de transformación desde el primer día de clases.

Por ello, y como parte de este centenario, la Presidenta ClaudiaSheinbaum Pardo decidió otorgar un regalo a todas las niñas, niños y adolescentes de las secundarias públicas: la nueva Beca Rita Cetina, para que no dejen de asistir a la escuela por falta de recursos económicos, porque todas y todos tenemos derecho a la educación y la cuna no puede ser destino. “La falta de recursos no puede excluir a nadie”, comentó.

Delgado Carrillo informó que esta beca ya la reciben 5.6 millones de estudiantes de secundaria, por lo que este centenario es una celebración plena, “porque tenemos de nuestro lado a ustedes: la fuerza de la juventud, su imaginación, su esperanza y su inteligencia; esa luz que brilla en los ojos de quienes saben que el mundo puede ser diferente, porque la justicia es el destino y vale la pena poner toda la voluntad por un mundo mejor”.

El titular de la SEP aseguró que las y los adultos trabajan para no defraudar a las y los adolescentes, y para poner en sus manos todas las herramientas materiales, institucionales y pedagógicas que les permitan forjar el mundo maravilloso que se merecen.

En el marco de la develación de este billete, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, subrayó que hay momentos en la historia de un país que no se escribe en los libros, sino en la vida cotidiana de millones de personas, “la escuela secundaria es uno de esos momentos permanentes, el lugar donde la curiosidad se convierte en vocación, donde las amistades -las amistades entre ustedes se vuelven memoria- y donde casi sin darnos cuenta comenzamos a imaginar quiénes vamos a ser”.

Con @mario_delgado, Secretario de Educación y @ConcheirLuciano, titular de la @AEFCM_SEP develamos el billete conmemorativo de @lotenal con motivo del centenario de la creación de las Escuelas Secundarias Públicas. Un siglo en el que la secundaria ha sido el espacio que ha… pic.twitter.com/KdUBxPNXRU — Olivia Salomón (@OliviaSalomonV) February 18, 2026

Al hablar de este diseño centenario por la creación de las Escuelas Secundarias Públicas en México, la titular de Lotería Nacional afirmó que hoy se celebran 100 años de esa etapa que marca la vida de generaciones enteras; se trata, dijo, de un siglo en el que la secundaria ha sido espacio donde México ha sembrado esperanza, talento y futuro en cada aula.

Ante una nutrida comunidad escolar integrada por alumnos, maestros, directivos y autoridades educativas, Olivia Salomón habló sobre la trascendencia de esta fecha histórica y refirió que Lotería Nacional, con sus 255 años de vida, ha acompañado a México en sus grandes momentos, “ha vivido las cuatro grandes transformaciones del país: la Independencia, la Reforma, la Revolución y hoy con orgullo forma parte de la Cuarta Transformación de la vida pública, con la primera mujer presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo”.

Por su parte, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Francisco Luciano Concheiro Bórquez, subrayó que los tiempos actuales requieren que la escuela secundaria sea un espacio de transformación social, como lo refiere la Nueva Escuela Mexicana (NEM), pues es en esta etapa de transición donde encuentra sus fundamentos para que las y los estudiantes se conviertan en factor de cambio y deje de ser vista únicamente como el puente entre la educación primaria y la educación media superior.

Al agradecer a la Lotería Nacional la develación del billete alusivo a los 100 años de historia de la escuela secundaria pública, señaló que este acto anima y enorgullece, pues reconoce la trascendencia histórica, social y educativa de este nivel en el desarrollo del país, así como su papel fundamental en la construcción de una educación incluyente, equitativa y transformadora.

En el evento participaron la directora del turno matutino de la Escuela Secundaria No. 4 Moisés Sáenz, María del Carmen Suárez Ochoa, así como el director del turno vespertino, Víctor Carrete Tiburcio, además de estudiantes de las secundarias generales 1, 2 y 3, y de la secundaria técnica No. 5.

Billete Centenario

El Sorteo Superior No. 2875 tiene 2 millones 400 mil cachitos que recorren plazas, mercados y están por todo el país llevando esta celebración y recordando que la educación es la llave que abre el porvenir, explicó Olivia Salomón. Hay un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios; se celebrará el viernes 6 de marzo de 2026, a las 20:00 horas.

Los cachitos ya salieron a la venta en más de 11 mil puntos en toda la República mexicana y en miloteria.mx. El sorteo se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

