Kenia López ve en informe de la ONU oportunidad para reforzar cooperación internacional

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, llevó a la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, en Estambul, Turquía, el tema del reciente informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, sobre el caso de México, y destacó que éste representa una oportunidad concreta para fortalecer la cooperación internacional.

Durante su participación como oradora en la 152ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, la legisladora consideró quemediante asistencia técnica, financiamiento y acompañamiento especializado, se puede atender de manera más efectiva este fenómeno.

Participé en la 152ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), en Estambul, Turquía, junto a parlamentarias y parlamentarios de todo el mundo, para fortalecer el diálogo y la cooperación internacional.



Ante la crisis de desapariciones, los organismos multilaterales… pic.twitter.com/52kTfDc78Q — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) April 17, 2026

López Rabadán subrayó que el documento exhibe la complejidad del problema y aporta elementos sustantivos para su atención desde un enfoque integral respaldado por la comunidad internacional.

“El informe es una oportunidad concreta para fortalecer la cooperación internacional mediante asistencia técnica, financiamiento, acceso a especialistas y mecanismos de acompañamiento, orientando los esfuerzos hacia una atención efectiva”, señaló.

Ante parlamentarios de distintas naciones, López Rabadán destacó que el multilateralismo permite sumar esfuerzos desde la objetividad, el respeto y la colaboración para enfrentar retos globales como las desapariciones.

“Cuando los parlamentos asumimos este enfoque, transformamos los desafíos en oportunidades para construir soluciones eficaces, con visión de largo plazo y sentido humano”, puntualizó.

En el marco del foro internacional que se desarrolla del 15 al 19 de abril, la diputada sostuvo que las decisiones adoptadas en espacios multilaterales deben traducirse en beneficios concretos para la población.

“En ese nivel más cercano, donde las decisiones públicas se reflejan en la vida cotidiana, la familia, como núcleo esencial de nuestras sociedades, nos recuerda la importancia de la unidad en la diversidad”, expresó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL