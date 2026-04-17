Jubilados protestan en el Senado contra tope a ‘pensiones doradas’

Jubilados se manifestaron encontra la Reforma que podría un límite a las denominadas "pensiones doradas"

Jubilados de distintas dependencias del sector público se manifestaron este viernes frente al Senado de la República para exigir la eliminación del tope a las llamadas “pensiones doradas”, al considerar que la medida podría afectar derechos laborales adquiridos.

La movilización fue encabezada por integrantes de la denominada Nueva Alianza Nacional de Jubilados, quienes agrupan a extrabajadores de organismos como Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza del Centro y Banobras. Los inconformes se concentraron en inmediaciones del recinto legislativo para expresar su rechazo a la reforma en materia de remuneraciones.

Durante la protesta, los manifestantes señalaron que no se oponen a la revisión de posibles irregularidades en pensiones elevadas; sin embargo, advirtieron que la aplicación de un tope de manera general podría impactar a personas que obtuvieron su jubilación conforme a la ley y tras años de servicio.

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En ese sentido, insistieron en la necesidad de que cualquier revisión se realice de manera individual y con apego a los marcos legales vigentes, a fin de evitar afectaciones indebidas.

Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), se manifestaron encontra la Reforma que podría un límite a las denominadas "pensiones doradas" ı Foto: Cuartoscuro

Otro de los puntos planteados durante la movilización fue la preocupación por una posible aplicación retroactiva de la reforma, lo que —según expusieron— podría contravenir principios jurídicos básicos.

Asimismo, advirtieron que existe incertidumbre entre jubilados ante versiones de posibles ajustes en los montos de pensión, en un contexto donde aún no se han detallado completamente los alcances operativos de la reforma.

La protesta ocurre en medio del avance de cambios constitucionales que buscan limitar las pensiones de altos funcionarios públicos, estableciendo un tope vinculado al salario presidencial. Esta medida forma parte de la política de austeridad impulsada por el gobierno federal, con el objetivo de reducir erogaciones consideradas excesivas.

El debate se ha centrado en el alcance de la reforma y en si debe aplicarse únicamente a futuros beneficiarios o también a pensiones ya otorgadas.

Hasta la tarde de este viernes, los manifestantes permanecían en las inmediaciones del Senado; sin embargo, no se ha confirmado si la protesta continuaba al cierre de esta edición.

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MSL