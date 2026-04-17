Hallan con vida a Grecia N. Autoridades alertan por fotos con “exceso de filtros”

La búsqueda se complico por la edición de imágenes

Varios días de búsqueda después y una intensa movilización en el estado de Chiapas, Grecia “N” fue localizada con vida. La joven, que había sido vista por última vez el pasado 12 de abril en el municipio de Ocozocoautla, fue ubicada por las autoridades sobre la carretera que conecta hacia Jiquipilas.

Aunque el hallazgo representa un alivio para su familia, el caso ha reabierto un debate crítico sobre los obstáculos que enfrentan las autoridades y la ciudadanía durante las labores de búsqueda en la era de las redes sociales.

Luego de su localización, Grecia “N” fue puesta bajo resguardo y atendida de inmediato por personal médico para valorar su condición. Según los reportes oficiales, la joven se encuentra estable y no presenta lesiones que comprometan su integridad física.

TE RECOMENDAMOS: Sigue búsqueda de presunto responsable Catean locales ligados a sueros vitaminados

La joven fue localizada y ya se encuentra en su hogar ı Foto: Redes sociales

Asimismo, se activó un protocolo de atención integral que incluye apoyo psicológico para asegurar su bienestar tras el incidente.

Pese al hallazgo, las autoridades informaron que la investigación permanecerá abierta con el fin de esclarecer los motivos de su ausencia y determinar si existen responsabilidades legales.

El papel de los filtros

Lo que llamó la atención de este caso no fue solo el operativo, sino la conversación que surgió en redes sociales tras la difusión de la ficha de búsqueda. Usuarios y autoridades señalaron que las fotografías utilizadas, tomadas de los perfiles personales de la joven, contaban con filtros digitales que modificaban significativamente sus rasgos físicos.

Esta situación generó confusión durante las labores de rastreo debido a que los rasgos alterados en las fotografías dificultaron que los ciudadanos lograran identificar a la joven con precisión.

Fue localizada Grecia 'N'



Joven que fue reportada como desaparecida el 12 de abril



Trascendió que, las imágenes que usaba en redes, y las autoridades usaron de referencia, entorpecieron la búsqueda en Chiapas



Para reflexionar #SomosRedd pic.twitter.com/iUY72LhdTM — Noticias RedMX (@noticiasredmx) April 17, 2026

Además, esto afectó el tiempo de respuesta, el cual es vital en casos de desaparición, ya que cualquier discrepancia entre la imagen de la ficha y la apariencia real de la persona puede retrasar significativamente una localización efectiva.

A raíz de este evento, expertos en seguridad y colectivos de búsqueda han enfatizado la importancia de proporcionar a las fiscalías imágenes reales, recientes y sin alteraciones.

Si bien las fotos de redes sociales son las más accesibles, se recomienda que, en caso de emergencia, se busquen retratos que muestren claramente las facciones, señas particulares y complexión real de la persona.