Convoca Mario Delgado a autoridades educativas, magisterio, alumnas y alumnos a replantear la educación secundaria en México

Al inaugurar el coloquio “A cien años de acompañar la formación de las adolescencias mexicanas en las escuelas secundarias”, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, convocó a las autoridades educativas, al magisterio, a las y los estudiantes a mejorar este nivel educativo, a fin de que las y los adolescentes reciban la educación que necesitan en el mundo actual y puedan cumplir sus sueños.

Durante la ceremonia de inauguración, realizada en el Salón Iberoamericano de la sede histórica de la SEP, Delgado Carrillo señaló que debe replantearse el futuro de la educación secundaria en el país. “Que este coloquio, a través del diálogo, la reflexión y el análisis colectivo, sirva de brújula para acompañar a las adolescencias mexicanas”, agregó.

En presencia de maestras, maestros, alumnas y alumnos de escuelas secundarias y normales, el titular de la SEP aseguró que en la Nueva Escuela Mexicana (NEM) se cultivan la solidaridad y la fraternidad, ya que se entiende a la educación también como una experiencia de vida donde se construyen vínculos, identidades, percepciones de valor personal y sentido de futuro. Todo ello es importante que lo desarrollen las y los jóvenes en la secundaria.

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#SEPInforma🗞️ | Al inaugurar el coloquio “A cien años de acompañar la formación de las adolescencias mexicanas en las escuelas secundarias”, el maestro @mario_delgado convocó a autoridades y al magisterio a mejorar este nivel educativo, a fin de que las y los adolescentes reciban… pic.twitter.com/Wo1Xw8PI70 — SEP México (@SEP_mx) April 24, 2026

En ese contexto, subrayó que, ante la coyuntura que vive el país y los desafíos que enfrentan las adolescencias y juventudes, es fundamental que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de vincular el derecho a la educación con el derecho a la salud, como lo ha propuesto la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, informó que recientemente se presentó “El ABC de las emociones”, de la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los jóvenes, mediante la cual, a partir de tercero de secundaria, se entregarán guías para recordar a las y los estudiantes que no están solos.

Recordó que, para impulsar el desarrollo de las y los alumnos de secundaria, la Presidenta de México creó la Beca Rita Cetina, la cual ya beneficia a 5.6 millones de estudiantes, lo que garantiza que la falta de recursos económicos no sea un impedimento para ejercer el derecho a la educación.

Además, anunció que el programa La Escuela es Nuestra (LEEN), en 2026, cumplirá la meta de rehabilitar al 100 por ciento de las escuelas secundarias públicas del país. Otro avance, dijo, es que todos los egresados de secundaria tienen un lugar asegurado en la preparatoria a través de “Mi derecho, mi lugar”.

La subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, señaló que el tema central del coloquio, que se realizará los días 23 y 24 de abril, son las y los estudiantes de este nivel educativo, el cual cumple 100 años y se mantiene vigente gracias a la transformación social que ha experimentado y a su contribución en la formación de ciudadanía.

En el Segundo Piso de la #CuartaTransformación que encabeza nuestra presidenta @Claudiashein el derecho a la educación y a la salud son una prioridad para la Nueva Escuela Mexicana.



La estrategia “El ABC de las Emociones” llega con un enfoque para fortalecer el bienestar… pic.twitter.com/FNCqc6mtXP — Mario Delgado (@mario_delgado) April 24, 2026

Agregó que, en esta etapa, las y los alumnos ensayan sus primeras decisiones formativas; por ello, las autoridades educativas tienen el objetivo de acompañar a cada estudiante en su desarrollo. En el coloquio ellas y ellos compartirán sus experiencias, sus proyectos y sus sueños.

El titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez, recordó que 1926 marca el momento fundacional de la secundaria en el país, con Moisés Sáenz como figura clave.

Explicó que este proceso surgió en un contexto de transformaciones sociales y educativas, influido por hechos como la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial, que impulsaron una nueva visión sobre la educación de adolescentes y jóvenes. Dijo que la secundaria permitió articular la Educación Básica con niveles posteriores y responder a las necesidades del desarrollo nacional.

La directora de Canal Once, Renata Turrent Hegewisch, invitó a las maestras, los maestros y las y los estudiantes a conocer la programación educativa de la televisora, cuyos contenidos están alineados con la NEM. Señaló que estas producciones pueden seguirse a través de sus redes sociales.

Destacó que se estrenarán tres programas dirigidos a estudiantes de secundaria: “Resonante”; “Historias épicas”, realizado especialmente para TikTok; y “Aquí espantan”, en el que se visitarán recintos históricos donde trabajadores aseguran que ocurren fenómenos paranormales. “Con ello, Canal Once acompaña a la SEP y al pueblo de México”, afirmó.

El director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Felipe Arturo Ávila Espinosa, afirmó que en el mundo existen pocas celebraciones o proyectos que cumplan 100 años, como ocurre con el Centenario de la Educación Secundaria en México, que cambió el rumbo del país.

Señaló que la educación básica es fundamental, ya que define vocaciones y otorga identidad a niñas y niños, y que, en la secundaria, durante la adolescencia, se define “lo que uno va a hacer de grande”.

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MSL