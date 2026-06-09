Desechan nuevo amparo de ‘El Jardinero’ contra entrega rápida a EU

Un juez federal declaró improcedente un nuevo amparo promovido por Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, contra una posible entrega acelerada a Estados Unidos, país que lo reclama por cargos relacionados con narcotráfico, armas de fuego y lavado de dinero.

La resolución fue emitida por Alejandro Latorre Lozano, juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, quien consideró que el reclamo no podía avanzar porque Flores Silva ya permanece sujeto a un procedimiento formal de extradición en México.

En su demanda, el presunto ex jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) afirmó que existía riesgo de una salida del país por una vía distinta al proceso ordinario.

“Actualmente me encuentro recluido en el Cefereso No. 1 Altiplano sujeto a un procedimiento de extradición internacional. Recientemente ha surgido un temor fundado y peligro inminente de que las autoridades administrativas pretenden desterrarme del país”, señaló.

🔴Audías Flores Silva, alias El Jardinero y exjefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (#CJNG), promovió una nueva solicitud de amparo al argumentar que existe un temor fundado de que las autoridades intenten ejecutar una presunta “expulsión exprés” del país. No… pic.twitter.com/OGbnMNrN0i — Azucena Uresti (@azucenau) June 9, 2026

Para el juzgador, los argumentos sobre una supuesta entrega “fast track” no acreditaron una afectación concreta. En la resolución, Latorre Lozano sostuvo que el propio promovente reconoció su reclusión en el penal federal del Altiplano y su puesta a disposición dentro del proceso solicitado por autoridades estadounidenses.

Washington acusa a Flores Silva de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, heroína y metanfetamina con destino a Estados Unidos, uso de arma de fuego en un delito de tráfico de drogas y conspiración para lavar ganancias ilícitas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, en caso de condena enfrentaría una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

Aunque el juez desechó esta nueva demanda, la extradición de “El Jardinero” aún no puede ejecutarse. Otro amparo, presentado en abril de este año, cuenta con una suspensión que impide su entrega a Estados Unidos mientras ese juicio sigue en curso.

Flores Silva fue capturado en abril en Nayarit, tras un operativo de la Secretaría de Marina. Autoridades de ambos países lo ubican como un operador relevante del CJNG y lo vinculan con actividades de tráfico de drogas, lavado de dinero y control territorial en zonas de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Zacatecas y Guerrero.

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MSL