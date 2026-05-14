‘El Jardinero’ obtiene suspensión que evita su extradición a Estados Unidos

Audias "N", alias "El Jardinero", líder regional del CJNG detenido el 27 de abril de 2026 en Nayarit.

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó la suspensión de plano que evita la extradición a Estados Unidos de Audias “N”, “El Jardinero”, mientras Estados Unidos amplió las pruebas en su contra.

Durante la sesión el tribunal consideró que infundados los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) con los que buscaba tumbar la suspensión.

De esta forma, “El Jardinero” logró frenar la solicitud de detención provisional y extradición hecha por el gobierno de Estados Unidos.

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El presunto sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, al frente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue acusado por Estados Unidos de tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y lavado de dinero.

Un juez federal que dio por cumplida la orden de detención provisional con fines de extradición contra Audias ”N", capturado el pasado 27 de abril y fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, "El Altiplano“, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

¿Quién es Audias “N”, alias “El Jardinero”?

Originario de Huetamo, Michoacán, “El Jardinero” nació el 19 de noviembre de 1980 en la región de Tierra Caliente, una zona marcada por la presencia histórica de organizaciones criminales. Reportes oficiales ubican sus primeros vínculos con actividades ilícitas desde la década de los 2000, periodo en el que comenzó a consolidar su presencia en el occidente del país bajo distintos alias, entre ellos “El Comandante”, “El Bravo 2” y “Audi”.

Con el crecimiento del CJNG durante la siguiente década, “El Jardinero” ascendió dentro de la organización hasta integrarse al círculo cercano de Rubén Oseguera Cervantes, alias “ El Mencho” . Investigaciones lo colocan como responsable de tareas estratégicas: coordinación de seguridad, manejo de células armadas, protección de líderes y supervisión de laboratorios clandestinos de metanfetamina en entidades como Jalisco, Nayarit, Michoacán, Zacatecas, Guerrero y Colima.

Además, autoridades lo vinculan con el control de rutas de trasiego hacia la frontera con Estados Unidos y con la expansión territorial del grupo en zonas clave. Su nombre aparece en indagatorias relacionadas con enfrentamientos armados contra fuerzas de seguridad y disputas con organizaciones rivales.

Informes de seguridad también lo relacionan con una alianza táctica con la facción de Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el contexto de disputas internas del Cártel de Sinaloa. En ese esquema, “El Jardinero” habría aportado células armadas y logística en territorios estratégicos.

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