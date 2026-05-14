Mariana Rodríguez acusa de ‘corrupto’ a Alejandro Murat tras discusión en redes con su esposa Ivette Morán

Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, calificó al senador Alejandro Murat Hinojosa como “corrupto”, luego de la discusión en redes sociales con la esposa del exgobernador de Oaxaca, Ivette Morán.

El intercambio comenzó después de que Rodríguez Cantú defendiera a su hermano, Jorge Rodríguez Cantú, de señalamientos de Morena en Nuevo León.

En una rueda de prensa encabezada por Alejandro Murat y por la dirigente estatal morenista Anabel Alcocer, se acusó al hermano de la titular de AMAR a Nuevo León de presuntamente tener vínculos con empresas del sector salud, haber obtenido contratos millonarios del gobierno estatal y ser médico cirujano en Guadalajara, Jalisco.

Ante ello, la esposa del gobernador Samuel García Sepúlveda publicó un video en el que defendió a su hermano, negó las acusaciones y al cuestionar a Morena, se refirió al Alejandro Murat como “oaxaqueño”.

“Oigan, pues en los últimos días han visto distintas notas que acusan a Jorge, mi hermano…”, expresó Rodríguez, al rechazar que su familiar sea médico cirujano, que viva en Guadalajara o que tenga relación con compañías del sector salud. En el mismo mensaje criticó al grupo parlamentario de Morena, y al “oaxaqueño” Alejandro Murat”.

El uso del gentilicio provocó distintas reacciones en redes sociales, y horas después Ivette Morán respondió a través de Instagram a la regiomontana.

Aunque aclaró que no la conoce personalmente, la empresaria afirmó que decidió pronunciarse debido a la manera en que, consideró, se habló de los oaxaqueños. En su mensaje, defendió a su esposo y sostuvo que, frente a las críticas o acusaciones, “se responde con trabajo”.

“Sí, Mariana, sí lo hiciste de manera despectiva”, señaló al señalar que “los oaxaqueños y las oaxaqueñas formamos parte de este gran, gran país”.

Ivette Morán también insinuó que la reacción de Mariana Rodríguez se debe a que “cuando el río suena es porque agua lleva”, en referencia a las acusaciones hechas contra su hermano.

Mariana Rodríguez califica como “corrupto” a Murat

Tras la respuesta, Mariana Rodríguez publicó un segundo video para rechazar el supuesto uso despectivo del gentilicio “oaxaqueño”. En la grabación, comparó distintos gentilicios utilizados en México, como tapatíos, sinaloenses o regios, para argumentar que llamar “oaxaqueño” a una persona no es un insulto.

Sin embargo, mantuvo sus críticas contra Alejandro Murat, a quien llamó “corrupto” y recordó su pasado como militante del PRI antes de sumarse a Morena.

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cehr