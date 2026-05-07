‘El Jardinero’ burla, por ahora, la extradición inmediata a EU; queda detenido provisionalmente

Audias “N”, alias “El Jardinero”, obtuvo una suspensión provisional que frena una entrega inmediata a Estados Unidos, mientras avanza el procedimiento de extradición solicitado por autoridades de ese país. La medida fue concedida por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, luego de que la defensa del presunto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) promovió un juicio para evitar su traslado por la vía rápida.

El recurso legal corre en paralelo a la decisión de un juez federal que dio por cumplida la orden de detención provisional con fines de extradición contra Audias ”N", detenido el 27 de abril y recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, "El Altiplano“, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La suspensión no cancela el procedimiento, pero impide una entrega inmediata mientras el juzgado revisa los alcances del amparo. En ese escenario, el gobierno de Estados Unidos cuenta con un plazo de 60 días para presentar la petición formal y las pruebas correspondientes contra “El Jardinero”.

Fuentes judiciales señalaron que la audiencia ocurrió por videoconferencia. El detenido compareció desde instalaciones federales, mientras el proceso quedó radicado en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

Washington busca juzgar a Flores Silva por los delitos de conspiración para distribuir cocaína y heroína. La solicitud de detención provisional con fines de extradición data de 2021 y corresponde a la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia.

¿Quién es Audias “N”, alias “El Jardinero”?

Originario de Huetamo, Michoacán, “El Jardinero” nació el 19 de noviembre de 1980 en la región de Tierra Caliente, una zona marcada por la presencia histórica de organizaciones criminales. Reportes oficiales ubican sus primeros vínculos con actividades ilícitas desde la década de los 2000, periodo en el que comenzó a consolidar su presencia en el occidente del país bajo distintos alias, entre ellos “El Comandante”, “El Bravo 2” y “Audi”.

Con el crecimiento del CJNG durante la siguiente década, “El Jardinero” ascendió dentro de la organización hasta integrarse al círculo cercano de Rubén Oseguera Cervantes, alias “ El Mencho” . Investigaciones lo colocan como responsable de tareas estratégicas: coordinación de seguridad, manejo de células armadas, protección de líderes y supervisión de laboratorios clandestinos de metanfetamina en entidades como Jalisco, Nayarit, Michoacán, Zacatecas, Guerrero y Colima.

Además, autoridades lo vinculan con el control de rutas de trasiego hacia la frontera con Estados Unidos y con la expansión territorial del grupo en zonas clave. Su nombre aparece en indagatorias relacionadas con enfrentamientos armados contra fuerzas de seguridad y disputas con organizaciones rivales.

Informes de seguridad también lo relacionan con una alianza táctica con la facción de Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el contexto de disputas internas del Cártel de Sinaloa. En ese esquema, “El Jardinero” habría aportado células armadas y logística en territorios estratégicos.

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JVR