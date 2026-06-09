Estados Unidos no responde aún reclamo por muerte de mexicanos detenidos

Estados Unidos sigue sin entregar a México una respuesta a la solicitud de información acerca de los connacionales que han perdido la vida durante su proceso de detención, como parte de los operativos de dicho gobierno contra migrantes.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, afirmó que el gobierno mexicano ha insistido en que se le responda, mientras los juicios que se promovieron al interior de la unión americana siguen su curso.

“No nos han informado del estatus de las investigaciones, pero naturalmente es algo en lo que hemos seguido insistiendo y además hay varios juicios al interior de Estados Unidos que se están resolviendo sobre este mismo punto y están en distintas etapas procesales”, dijo.

Comentó que ya se espera una resolución judicial respecto al centro de detención en California, que es en donde más mexicanos han muerto detenidos.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco ı Foto: Cuartoscuro

Mencionó que el número de paisanos bajo detención se mantiene estable, en alrededor de 14 mil, y que se está en espera de su proceso de repatriación.

El secretario también aclaró que no existe ningún acuerdo para que personas detenidas por ICE y que son ciudadanas de otros países sean repatriadas a México; sin embargo, sí se cuenta con un convenio para ayudar al retorno voluntario de deportados a sus lugares de origen y a los cuales se les recibe temporalmente por razones humanitarias.

Protesta contra el ICE en Nueva Jersey, Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Velasco mantiene comunicación con Marco Rubio

El canciller Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sostuvo el lunes pasado una llamada de trabajo con Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado, para revisar la agenda entre México y Estados Unidos.

Durante la comunicación, ambas partes refrendaron su interés por mantener la “buena cooperación” en temas prioritarios para los dos países, entre ellos seguridad, migración y comercio.

Al momento de su participación en la conferencia presidencial, el funcionario mexicano calificó como cordial y respetuosa la conversación con Rubio, en la que se abordaron temas de interés común como la seguridad fronteriza.

Además, explicó que durante el encuentro se revisarán temas relacionados con el programa de cooperación en materia de seguridad fronteriza, la lucha contra el crimen organizado transnacional y las finanzas ilícitas.

El secretario de Estado de EU, Marco Rubio ı Foto: AP

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LMCT