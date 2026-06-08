Canciller Velaso y Marco Rubio realizan llamada sobre cooperación en seguridad, migración y comercio

El Canciller Roberto Velasco y el secretario de Estado de EU, Marco Rubio

El canciller Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sostuvo este lunes una llamada de trabajo con Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado, para revisar la agenda entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, el contacto telefónico se desarrolló como una “cordial y respetuosa llamada de trabajo”, en la que ambos funcionarios abordaron el estado de la relación bilateral.

Ambas partes refrendaron su interés por mantener la “buena cooperación” en temas prioritarios para los dos países, entre ellos seguridad, migración y comercio.

TE RECOMENDAMOS: Comunicación seguirá Claudia Sheinbaum abre puerta a nueva llamada con Trump tras tensiones con Estados Unidos

Según la información difundida, la conversación formó parte del diálogo entre los gobiernos mexicano y estadounidense para dar seguimiento a los asuntos centrales de la agenda común.

El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo este lunes una cordial y respetuosa llamada de trabajo con el secretario de Estado del @StateDept, Marco Rubio (@SecRubio), con quien dialogó sobre la relación entre México y Estados Unidos.



En la conversación telefónica ambos… pic.twitter.com/ZMhq1auz13 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 9, 2026

Protegerán a mexicanos que viajen a Estados Unidos en el Mundial 2026

En días recientes, el canciller informó que la protección de mexicanos que viajen a Estados Unidos durante el Mundial forma parte del trabajo prioritario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Al ser cuestionado sobre ciudadanos mexicanos que podrían viajar a Estados Unidos y enfrentar problemas con autoridades migratorias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el funcionario sostuvo que la SRE mantendrá atención plena a sus derechos.

Respecto al diálogo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo que la relación entre ambos equipos tiene un contacto constante.

“Tenemos una comunicación casi cotidiana, no sólo con él, también aquí nuestro equipo trabaja cotidianamente con el suyo”, explicó en aquella conferencia.

Añadió que la Cancillería mantiene contacto cercano con el Departamento de Estado. De acuerdo con Velasco, ese intercambio parte de los principios que ambos países han establecido para tratar asuntos de seguridad.

“Es una prioridad central del trabajo cotidiano que hacemos en esta Cancillería la protección de los derechos humanos de todas y todos ellos”, declaró Velasco.

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores ı Foto: Cuartoscuro

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT