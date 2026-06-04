SRE niega notificación de EU sobre retiro de visas a gobernadores mexicanos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó que exista comunicación oficial o extraoficial del gobierno de Estados Unidos sobre un presunto retiro de visas a gobernadores mexicanos, entre ellos los mandatarios de Sonora y Tamaulipas.

Roberto Velasco Álvarez, canciller y titular de esta dependencia, respondió al tema durante la conferencia conjunta con el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, tras la tercera sesión plenaria de la Comisión Binacional México-Alemania.

Ante preguntas sobre reportes vinculados con visas estadounidenses, Velasco afirmó que la dependencia mexicana no ha recibido notificación alguna. “No tenemos ninguna comunicación oficial al respecto ni extraoficial”, declaró.

El canciller Roberto Velasco, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Captura de video

Sobre el diálogo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, el funcionario sostuvo que la relación entre ambos equipos tiene un contacto constante. “Tenemos una comunicación casi cotidiana, no sólo con él, también aquí nuestro equipo trabaja cotidianamente con el suyo”, dijo.

El representante mexicano añadió que la Cancillería mantiene contacto cercano con el Departamento de Estado. De acuerdo con Velasco, ese intercambio parte de los principios que ambos países han establecido para tratar asuntos de seguridad.

También señaló que la relación bilateral exige un diálogo frecuente por “la vecindad, el enorme intercambio comercial, el número de mexicanos que viven allá y el número de estadounidenses que viven aquí”.

Al responder sobre la carta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que señaló presunta injerencia de funcionarios estadounidenses para debilitar a Morena, Velasco evitó confrontar el contenido del pronunciamiento.

De forma breve, el canciller recordó su paso por el equipo del ex mandatario y expresó respeto personal hacia él. “Yo también fui parte de su equipo y lo único que te puedo expresar es mi enorme respeto por el licenciado López Obrador. Naturalmente, hay que mandarle además un gran abrazo”, afirmó.

Con esa respuesta, Velasco centró su mensaje en la continuidad del diálogo diplomático con Washington y no en la interpretación política de la carta.

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MSL