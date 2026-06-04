Cooperación técnica, comercio y seguridad marcan nueva etapa entre México y Alemania

México y Alemania reactivaron su Comisión Binacional después de casi 10 años sin sesiones, con una agenda centrada en comercio, seguridad, desarrollo sostenible, innovación, cultura y cooperación técnica. La reunión concluyó con la firma del acta final de la tercera sesión plenaria, durante la visita oficial del ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul.

Ambas delegaciones acordaron celebrar el próximo encuentro en Alemania, en el marco del 75 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas, previsto para 2027. El canciller y titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, afirmó que el mecanismo permitirá traducir el diálogo político en iniciativas concretas.

Wadephul destacó que la Comisión Binacional no sesionaba desde 2017 y sostuvo que su reactivación refleja el valor que Berlín otorga a la relación con México. “Somos amigos, socios estrechos, compartiendo los mismos valores”, expresó el ministro alemán al inicio de su mensaje.

COMUNICADO. "Fortalecen México y Alemania alianza estratégica con la III reunión plenaria de la Comisión Binacional “Alianza para el Futuro”".https://t.co/i8EfVf5l2T pic.twitter.com/nbiJkdLxsC — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 5, 2026

Durante los trabajos, los gobiernos revisaron temas económicos, científicos, ambientales, culturales, educativos y de seguridad. El funcionario alemán señaló que México desempeña un papel clave para su país en América Latina, tanto por su peso comercial como por su ubicación estratégica entre América del Norte y América del Sur.

Roberto Velasco señaló que la relación bilateral, restablecida hace casi 75 años, se consolidó como una de las más sólidas y diversificadas entre Europa y América Latina. El funcionario mexicano citó como parte del nuevo momento diplomático la visita del presidente Frank-Walter Steinmeier a México, el encuentro entre Claudia Sheinbaum Pardo y el canciller federal Friedrich Merz en Canadá, así como la presencia reciente de Ursula von der Leyen y António Costa durante la cumbre México-Unión Europea.

El Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea también formó parte central de la agenda. Velasco afirmó que ese instrumento abrió un nuevo capítulo de cooperación, diálogo político e intercambio económico con los 27 países del bloque. Wadephul sostuvo que el tratado permitirá reducir aranceles, disminuir burocracia y dar mayor certeza a las inversiones.

Otro eje de la reunión fue la cooperación para el desarrollo sostenible. La Comisión Binacional revisó áreas como gestión hídrica, economía circular, movilidad y transición energética, además de los proyectos que México y Alemania mantendrán con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional para el bienio 2026-2027.

Alemania ha destinado más de 280 millones de euros a proyectos de cooperación técnica y financiera en México, informó Velasco. El canciller mexicano agregó que ambos países avanzaron en una agenda de innovación orientada a inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, biotecnología y salud.

La dimensión económica ocupó un lugar prioritario en la sesión. El comercio bilateral superó los 27 mil millones de dólares, mientras Alemania se mantiene como el principal socio comercial de México en Europa y el tercer inversionista en el país, con más de 2 mil 300 empresas alemanas instaladas en territorio nacional.

Según Wadephul, México es el socio económico número uno de Alemania en América Latina. Para las empresas de su país, añadió, resultan indispensables condiciones estables, previsibilidad, transparencia, infraestructura eficaz y personal especializado.

En materia internacional, ambos gobiernos reafirmaron su respaldo al multilateralismo, al Estado de derecho, a los derechos humanos y al libre comercio. Velasco señaló que México y Alemania mantendrán coordinación en el Grupo de los 20 y en la Organización de las Naciones Unidas para impulsar modelos de desarrollo con una transición inclusiva, sostenible y justa.

También hubo espacio para la agenda cultural. Wadephul destacó el 60 aniversario del Goethe-Institut en México, además de la Semana de Cine Alemán y el Festival de Teatro Alemán. El ministro subrayó que más de 7 mil 500 personas presentan cada año exámenes de alemán dentro del sistema de enseñanza del instituto.

Velasco recordó que la relación bilateral rebasa el ámbito diplomático y alcanza vínculos históricos, culturales y deportivos. “Nos dará mucho gusto encontrarnos en esa arena, seguirnos encontrando en distintos espacios y seguir construyendo una relación más cercana que nunca entre nuestros países”, afirmó.

La firma del acta final cerró formalmente los trabajos de la tercera sesión plenaria de la Comisión Binacional México-Alemania, con el compromiso de dar continuidad al mecanismo en territorio alemán durante el aniversario diplomático de 2027.

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MSL