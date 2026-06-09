Roberto Velasco buscará encuentro presencial con Marco Rubio

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores (der.), busca reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de EU (izq.).

Tras la llamada telefónica sostenida este lunes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, anunció que buscarán concretar una reunión presencial entre ambas partes como parte de la colaboración bilateral.

Durante su participación en la conferencia presidencial, el funcionario mexicano calificó como cordial y respetuosa la conversación con Rubio, en la que se abordaron temas de interés común como la seguridad fronteriza.

El canciller Roberto Velasco, en conferencia de prensa. ı Foto: Captura de video

Velasco informó que este viernes 12 de junio se llevará a cabo una reunión bilateral de seguridad en la Ciudad de México, con la participación del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, así como integrantes de los equipos de ambas administraciones.

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Explicó que durante el encuentro se revisarán temas relacionados con el programa de cooperación en materia de seguridad fronteriza, la lucha contra el crimen organizado transnacional y las finanzas ilícitas.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. ı Foto: AP

“Vamos a hablar sobre distintos temas que están todos fundados en el programa que ya conocen en materia de seguridad fronteriza, en materia de cooperación contra el crimen organizado transnacional, en materia de finanzas ilícitas”, comentó.

El funcionario señaló que espera que la reunión mantenga el mismo tono de los encuentros anteriores, basado en un diálogo respetuoso y en los principios acordados entre ambos países.

Además, destacó la reducción del 76 por ciento en las incautaciones de fentanilo en la frontera, cifra atribuida por autoridades estadounidenses al trabajo conjunto desarrollado durante el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En materia comercial, Velasco indicó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) corresponde a otras dependencias; sin embargo, afirmó que desde la SRE se ha dado seguimiento al proceso y se mantiene la coordinación para que llegue a “buen puerto”.

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