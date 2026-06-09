EU va por quitar la ciudadanía a dos mexicanos

EL PRESIDENTE Trump propuso formalmente al Senado al interino Todd Blanche (su exabogado) para encabezar el Departamento de Justicia, en lugar de Pam Bondi, cesada en abril.

EL DEPARTAMENTO de Justicia de Estados Unidos incluyó a dos mexicanos entre las 17 personas naturalizadas contra quienes presentó acciones civiles para cancelar su ciudadanía, esto como parte de una ofensiva federal contra casos ligados a delitos sexuales, fraude, tráfico de drogas y presuntas mentiras en procesos migratorios.

La medida representa un nuevo avance de la administración de Donald Trump en materia de desnaturalización, una herramienta poco frecuente en Estados Unidos. Datos oficiales muestran que entre 1990 y 2017, el Departamento presentó en promedio 11 casos al año.

El primer caso es el de María Lourdes Montoya, de 63 años de edad y originaria de México, contra quien se presentó una acción para retirarle la ciudadanía el pasado 4 de junio. La acusación sostiene que declaró ser esposa de Gilberto Montoya, un ciudadano estadounidense, para obtener residencia permanente y después la naturalización.

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La demanda sostiene que nunca estuvo casada con Gilberto Montoya, ciudadano fallecido décadas antes, sino con Ernesto Orozco-Viramontes, mexicano que asumió esa identidad. Según autoridades estadounidenses, ella conocía la suplantación cuando usó ese vínculo para obtener beneficios migratorios.

El otro caso involucra al mexicano Armando Mendoza, de 39 años. Según autoridades estadounidenses, recibió material sexual explícito de menores desde 2009, pero en su trámite de naturalización afirmó que no había cometido ningún delito.

Mendoza se declaró culpable en 2013 por ese delito. La demanda sostiene que esa conducta le impedía acreditar buena conducta moral y que ocultó información relevante ante autoridades migratorias.

El fiscal general interino de EU, Todd Blanche, defendió la ofensiva al afirmar que el Departamento de Justicia mantiene una política de “cero tolerancia” contra abusos en el proceso de naturalización. Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, sostuvo que la ciudadanía “debe ganarse honestamente” y advirtió que quienes violen la ley o mientan en trámites migratorios pierden ese privilegio.