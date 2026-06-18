¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 18 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 18 de junio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 9

La línea 9 que corre desde Tacubaya a Pantitlán reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • “Línea 9 no hay nada de avance fluido”
  • “Muévanse en línea 9″
  • “¿Buen avance en línea 9? No creo. Si pueden evítenla"
  • “No digan mentiras, en Línea 9 va super lento el avance desde Mixihuca se va pare y pare y en cada estación se queda por lo menos 5 minutos, más de 20 minutos para llegar a Pantitlán”

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • “Muevan la línea B, pasamos más de 10 minutos entre estaciones”
  • “A ver si ya avanza la línea B en Oceanía, muévanse”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea 3
  • Línea A
  • Línea 1
  • Línea 6

Además, debes recordar que la línea 2 presta servicio en dos tramos, por lo que las estaciones Chabacano y Zócalo/Tenochtitlán permanecen cerradas.

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