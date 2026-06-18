Metro CDMX HOY 18 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 18 de junio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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#MetroAlMomento:



Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 7, 8, 12 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/qvGDJfVquJ — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 18, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 9

La línea 9 que corre desde Tacubaya a Pantitlán reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Línea 9 no hay nada de avance fluido”

“Muévanse en línea 9″

“¿Buen avance en línea 9? No creo. Si pueden evítenla"

“No digan mentiras, en Línea 9 va super lento el avance desde Mixihuca se va pare y pare y en cada estación se queda por lo menos 5 minutos, más de 20 minutos para llegar a Pantitlán”

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Muevan la línea B, pasamos más de 10 minutos entre estaciones”

“A ver si ya avanza la línea B en Oceanía, muévanse”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 3

Línea A

Línea 1

Línea 6

Además, debes recordar que la línea 2 presta servicio en dos tramos, por lo que las estaciones Chabacano y Zócalo/Tenochtitlán permanecen cerradas.

#MetroAlMomento: La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa.



Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano, permanecen cerradas y únicamente los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias.

Como alternativas para llegar a la zona centro de la… pic.twitter.com/w3o3AKIBA2 — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 18, 2026

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LMCT