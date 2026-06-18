Metro CDMX HOY 18 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 18 de junio.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 9
La línea 9 que corre desde Tacubaya a Pantitlán reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Línea 9 no hay nada de avance fluido”
- “Muévanse en línea 9″
- “¿Buen avance en línea 9? No creo. Si pueden evítenla"
- “No digan mentiras, en Línea 9 va super lento el avance desde Mixihuca se va pare y pare y en cada estación se queda por lo menos 5 minutos, más de 20 minutos para llegar a Pantitlán”
Línea B
La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Muevan la línea B, pasamos más de 10 minutos entre estaciones”
- “A ver si ya avanza la línea B en Oceanía, muévanse”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 3
- Línea A
- Línea 1
- Línea 6
Además, debes recordar que la línea 2 presta servicio en dos tramos, por lo que las estaciones Chabacano y Zócalo/Tenochtitlán permanecen cerradas.
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LMCT