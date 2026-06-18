Bastón de persona con discapacidad visual cae a vías del Metro; no hay lesionados | VIDEO

El Sistema de Transporte Colectivo (Metro) informó sobre la caída de un bastón de apoyo usada por una persona con discapacidad visual, lo que afectó la operación en la estación Zaragoza.

El Sistema reportó el accidente se registró alrededor de las 13:00 horas, y se procedió a suspender el servicio para las maniobras del personal en el lugar.

“Les compartimos este video de línea 1 en el que, de manera accidental, un bastón de apoyo utilizado por una persona con discapacidad visual cayó a la zona de vías, provocando un arco eléctrico y una interrupción momentánea del servicio en la estación Zaragoza. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

“Este incidente nos permite recordar la importancia de sujetar firmemente nuestras pertenencias y objetos de apoyo al permanecer cerca del andén, ya que una situación involuntaria puede generar afectaciones a la operación y retrasos para miles de usuarios”, escribió en su cuenta de redes el director del Metro, Adrián Rubalcava.

Afirmó que en el Metro se trabaja todos los días para brindar un servicio seguro para todas y todos, especialmente para las personas con discapacidad que utilizan nuestra red.

Agradecemos su comprensión, solidaridad y colaboración para seguir construyendo un transporte más seguro e incluyente para todas y todos.

En el Metro trabajamos todos los días para brindar un servicio seguro para todas y todos, especialmente para las personas con discapacidad que utilizan nuestra red.



Les compartimos este video de línea 1 en el que, de manera accidental, un bastón de apoyo utilizado por una… pic.twitter.com/Ov4vAn79Kq — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 18, 2026

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FGR