¿De qué murió la hija de Tommy Lee Jones, Victoria Jones?

La hija de Tommy Lee Jones, Victoria Jones, fue hallada sin vida la madrugada de este 1 de enero 2026 en un lujoso hotel de San Francisco, California, en redes sociales, lamentan su muerte, pero también se preguntan qué fue lo que le pasó a la mujer de 34 años de edad.

Medios estadounidenses como TMZ, Page Six y People reportaron la muerte de la también actriz y todo lo que sucedió cuando hallaron su cuerpo.

¿De qué murió Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones?

Por el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte de Victoria Jones, sin embargo, la policía de San Francisco está investigando la causa del fallecimiento.

Se sabe que la primera llamada de emergencia la recibió el departamento de bomberos a las casi 3 de la mañana, sin embargo, cuando llegaron encontraron el cuerpo sin vida de la mujer de 34 años de edad. Antes de que llegaran los servicios de emergencia las personas del hotel de aplicaron la reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente no funcionó.

Los paramédicos declararon muerta a una mujer y poco después llegó el departamento de policía con los forenses para llevarse el cuerpo e iniciar la investigación.

Sin embargo, algunas teorías de redes sociales afirman que la hija de Tommy Lee Jones habría muerto por consumo de sustancias, ya que se sabe que en 2025 la mujer tuvo problemas con las autoridades y fue detenida en tres ocasiones, una de las veces fue por estar bajo la influencia de una sustancia controlada y la segunda detención fue por posesión de una sustancia narcótica controlada, según muestran documentos judiciales.

Por el momento no hay nada confirmado sobre la causa de muerte oficial, pero el forense tiene que dar un informe tras realizar autopsia al cuerpo de la hija de Tommy Lee Jones, también se espera la reacción del actor de Hombres de Negro y también de la mamá de Victoria Jones.