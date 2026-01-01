Hallan muerta a Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones

La hija del actor Tommy Lee Jones, fue hallada muerta la madrugada del 1 de enero de 2026, en un hotel en San Francisco, Estados Unidos.

De acuerdo con la información dada a conocer por el medio TMZ, Victoria Jones fue encontrada en una habitación del lujoso hotel Fairmont San Francisco.

¿Qué le pasó a Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones?

Según la información, las autoridades recibieron una llamada de emergencia alrededor de las 2 de la mañana del 1 de enero.

Cuando los bomberos llegaron encontraron el cuerpo sin vida de la joven de 34 años de edad, por lo que pasadas las 3 de la mañana, la policía llegó al lugar para atender la emergencia.

Encuentran muerta en un hotel a Victoria Jones, hija del legendario actor Tommy Lee Jones, al parecer se trataría de un suicidio. pic.twitter.com/SkJ437fdYE — Marito. PATAGÓNICO SUREÑO y #ÑoñoRepublicano (@Mario768212) January 2, 2026

La policía y el forense llegaron a recoger el cuerpo de la hija de Tommy Lee Jones.

Hasta el momento las autoridades no han revelado la causa de muerte, pero se espera que en las próximas horas o días se revelen los datos de la causa de muerte de la mujer.

Por el momento, el actor Tommy Lee Jones no ha hablado sobre la terrible muerte de su hija, sin embargo, también se espera que en las próximas horas la familia de Victoria Jones se pronuncie sobre la muerte de la joven que también incursionó en la actuación como su famoso padre.

Ella era Victoria Jones, hija de Tommy Lee Jones

Victoria Jones tenía 34 años de edad, ella es hija de Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley, primera esposa del actor que apareció en la saga de Hombres de Negro.

La mujer de 34 años intentó seguir los pasos de su famoso padre en la actuación y apareció en algunas producciones como Hombres de Negro II y Los tres entierros de Melquiades Estrada, asimismo salió en la serie One Tree Hill.

Tommy Lee Jones es un respetado actor que ha aparecido en cintas de gran renombre.