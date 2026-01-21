Simulacro del 21 de enero de 2026: ¿por qué la alerta no sonó en CDMX?

Durante la mañana de este miércoles 21 de enero, las redes sociales se llenaron de mensajes de alerta y advertencias que generaron incertidumbre entre habitantes de la Ciudad de México. Publicaciones virales aseguraban que la alerta sísmica sonaría como parte de un simulacro, sin especificar horarios ni zonas.

La falta de precisión provocó nerviosismo en oficinas, escuelas y hogares, donde muchas personas permanecieron atentas a los altavoces del C5, ante el temor de que la alerta pudiera activarse de forma inesperada durante el día.

Horas después del mediodía, la duda persistía: algunos capitalinos se preguntaban si la alerta sonaría más tarde, mientras otros intentaban confirmar si se trataba de un ejercicio preventivo o de una posible falla en el sistema.

Alerta Sísmica. ı Foto: Cuartoscuro

Simulacro del 21 de enero de 2026

Ante la confusión, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un comunicado oficial para aclarar lo ocurrido. La dependencia informó que el ejercicio de prevención sísmica realizado este miércoles no correspondía a la Ciudad de México, sino únicamente al estado de Colima.

De acuerdo con la información oficial, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (CIRES) notificó que el simulacro se llevó a cabo el 21 de enero de 2026, en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, mediante una activación manual de la alerta sísmica exclusivamente en Colima.

La SGIRPC precisó que esta activación no implicó el funcionamiento de los altavoces en la CDMX ni la emisión de alertas a través de teléfonos celulares en otras entidades del país, por lo que no existía riesgo ni motivo de alarma para la capital.

De igual forma, las autoridades exhortaron a la población a aprovechar este tipo de ejercicios preventivos para reforzar la cultura de la protección civil, revisar planes familiares, ubicar rutas de evacuación y establecer puntos de reunión seguros en casas, escuelas y centros de trabajo.

