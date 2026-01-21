Temblor en México HOY 21 de enero: Noticias AL MOMENTO de sismos

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 21 de enero, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.

Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.1 a 121 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas aproximadamente a las 01:09 horas.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 121 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 21/01/26 01:09:13 Lat 13.86 Lon -92.89 Pf 4 km pic.twitter.com/54MjA7mrjr — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 21, 2026

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.3 grados a 18 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca a las 04:39 horas

Sismo intensidad 3.3 grados a 27 km al sureste de H Tlaxiaco, Oaxaca a las 03:09 horas

Sismo intensidad 4.1 grados a 44 km al oeste de Frontera Comalapa, Chiapas a las 02:35 horas

Sismo intensidad 3.9 grados a 57 km al sureste de Nueva Italia, Michoacán a las 01:25 horas

Sismo intensidad 3.3 grados a 55 km al sur de Sayula de Alemán, Veracruz a las 00:23 horas

Reporte matutino de sismicidad 2026-01-21 que incluye todos los sismos localizados de magnitud menor de 4.0 actualizado hasta las 05:00 horas, disponible en:https://t.co/MmEswi18tS — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 21, 2026

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

Tu mochila de emergencia puede marcar la diferencia. Prepárala con tu familia y tenla siempre a la mano 🎒⚠️ pic.twitter.com/aEZUPeOb2E — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 20, 2026

