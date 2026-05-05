Acusan falla de alerta sísmica en teléfonos celulares en la capital

HABITANTES de la Ciudad de México reportaron intermitencias en el funcionamiento de las alertas sísmicas telefónicas, pues no recibieron el aviso sobre el temblor de magnitud 5.6, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, registrado en la capital. Esto ocurrió a dos días del simulacro nacional programado.

Zianya, vecina de la colonia Fuentes del Pedregal en la alcaldía Tlalpan, fue una de las personas que afirmó no recibir la notificación telefónica de alerta sísmica que se usa desde el 19 de septiembre de 2024 y que en sus inicios fue objeto de quejas al no activarse en todos los celulares.

“Ahorita no la recibí, pero otras veces sí. Yo creo que el miércoles, cuando sea el simulacro, no van a funcionar o las del celular o las de los postes. O sea, chance y funcionan los altavoces, pero no los celulares, o igual y funcionan los celulares, pero no los altavoces”, dijo Zianya a La Razón.

TE RECOMENDAMOS: Presidencia pide pruebas Dan arropo a nuevo gobierno de Sinaloa y desestiman urgencia para detener a Rocha

En la alcaldía Coyoacán tuvieron problemas con la activación de la alerta sísmica telefónica, así lo reportó Martha, quien vive en la colonia Niño de Jesús, pues aseguró que no es la primera vez que tiene problemas con esta herramienta.

El Tip: El costo de la alerta sísmica telefónica es casi dos veces el presupuesto asignado al Sistema de Transporte Colectivo para 2026.

“Pues es intermitente, a veces sí llega y a veces no. Las que sí escuché son las alarmas de la calle y esas siempre se escuchan, con esas ni yo ni mi familia hemos tenido tema porque nos consta que sí están operativas”, explicó.

La mujer añadió que tiene confianza en que las autoridades federales tendrán todo listo para el simulacro del próximo 6 de mayo, aunque las alertas flaquearon.

Al respecto, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó en redes sociales que el mal funcionamiento se debió a que, en el momento del movimiento telúrico, el sistema de estas alertas estaba en una etapa de pruebas y mantenimiento para el Simulacro Nacional del 6 de mayo, a las 11 horas, mismas que ya concluyeron.

22 microsismos con epicentro en la CDMX se han registrado durante 2026

Desde su adquisición, en octubre de 2023, y marzo de este año, el servicio de alerta telefónica o cell broadcast ha costado 38.7 millones de pesos, el servicio lo presta la empresa Mexicana de Alta Comunicación Empresarial a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El sistema de alerta sísmica vía telefonía móvil debutó el 19 de septiembre de 2024, durante el Simulacro Nacional que conmemora el terremoto de 1985 en México y, en su primera prueba, recibió críticas por fallas en la recepción en una parte importante de los dispositivos.

Cifras de la ATDT señalan que en 2025 la notificación de alerta alcanzó a 80 millones de celulares. La autoridad indicó que fallaron sólo 195 de los 13 mil 998 postes de altavoz a su disposición, por lo que 98.6 por ciento funcionó adecuadamente.