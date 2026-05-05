SEP consolida la Nueva Escuela Mexicana a través de comunidades de aprendizaje

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó el Congreso Nacional de Comunidades de Aprendizaje “Aprender en comunidad: diálogo, colaboración y transformación educativa” que impulsa el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), con el propósito de consolidar la Nueva Escuela Mexicana (NEM) fortalecida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a partir de las comunidades, sus contextos y territorios, y favorecer la construcción e intercambio de saberes de manera colectiva.

En el salón Iberoamericano del edificio sede de la dependencia y acompañado de la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez y del director general del Conafe, Gabriel Cámara y Cervera, Delgado Carrillo afirmó que las comunidades de aprendizaje son la vanguardia pedagógica del país, al promover una educación basada en el diálogo, la colaboración y la relación tutora.

Destacó que este modelo se complementa con esquemas tradicionales al reconocer que el aprendizaje es una experiencia viva y profundamente humana, que se construye entre quienes enseñan y quienes aprenden en comunidad.

Enfatizó que este Congreso reúne a maestras y maestros de todo el país para compartir experiencias, reflexionar sobre la práctica docente y generar nuevas propuestas para la Educación Básica. Indicó que uno de los principales objetivos es ampliar el alcance de estas comunidades para que los Consejos Técnicos Escolares (CTE) evolucionen hacia verdaderas comunidades de aprendizaje en todas las entidades federativas.

Asimismo, subrayó que la reforma educativa impulsada por el Gobierno de México tiene como pilar la autonomía profesional docente, entendida como un ejercicio colectivo que fortalece al magisterio. Destacó que recientemente se convocó a un Foro Nacional de la NEM para visibilizar las mejores prácticas docentes y retroalimentar el modelo educativo desde las aulas.

Finalmente, el titular de la SEP refrendó su compromiso con la construcción de una República educadora, humanista y científica, y afirmó que este espacio fortalecerá una educación con enfoque crítico y comunitario, orientada a formar personas capaces de transformar la sociedad desde la igualdad, la justicia y la dignidad.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, explicó que el Congreso es un espacio estratégico de encuentro, reflexión y construcción colectiva para fortalecer la educación desde una perspectiva humana, comunitaria y transformadora. Señaló que la escuela debe vincularse con su contexto social y cultural para lograr una educación pertinente, sustentada en el trabajo colaborativo docente y el ejercicio de la autonomía profesional.

Subrayó que la relación tutora constituye el núcleo de la transformación pedagógica, al permitir a las y los docentes fortalecer sus habilidades y reconfigurar su práctica educativa frente a desafíos como las desigualdades y brechas educativas. Consideró que este espacio permite visibilizar experiencias innovadoras, construir soluciones colectivas y consolidar la educación como un derecho y una herramienta de justicia social.

El director general del Conafe, Gabriel Cámara y Cervera, destacó que uno de los principales indicadores del impacto educativo es la permanencia del vínculo entre docentes y estudiantes, reflejada en el afecto y el aprendizaje compartido a lo largo del tiempo. Señaló que este rasgo evidencia una práctica educativa sólida, basada en la convivencia y la construcción conjunta del conocimiento.

Comentó que las comunidades de aprendizaje en relación tutora representan un modelo educativo vivo, sostenido en relaciones humanas y experiencias compartidas, por lo que reconoció el impulso de la SEP y el respaldo institucional para la realización de este Congreso como un espacio que visibiliza el valor pedagógico del trabajo docente en comunidad.