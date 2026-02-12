Metro habilita el pago con teléfonos mediante la tarjeta virtual de Movilidad Integrada.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC), en colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), habilita la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada (MI) como una nueva opción de validación de peaje para los 4.5 millones de viajes diarios que se realizan en la red.

En ese marco, el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, manifestó su beneplácito por esta nueva alternativa de pago, que da la oportunidad a las personas usuarias de alojar la tarjeta de Movilidad Integrada en los dispositivos móviles, así como realizar actualizaciones de saldo de manera digital.

El titular del Metro destacó que son mil 800 validadores de pago los que están disponibles en las 12 Líneas de la red, en la que se realizan 4.5 millones de viajes diarios, y enfatizó el interés de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para ofrecer más y mejores opciones en la red de Movilidad Integrada.

Para obtener la tarjeta virtual es necesario descargar la App CDMX, en la cual se explica el paso a paso para la descarga. Las recargas se pueden hacer desde esa misma app, con CoDi o a través de tarjetas de crédito o débito. Para utilizarla por primera vez es necesario realizar una recarga de $15 pesos mexicanos.

Ángel Tamariz, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, mencionó que “La Tarjeta Virtual MI es un avance importante hacia una movilidad más ágil y eficiente para las y los ciudadanos de la Ciudad de México. Por otro lado, integrarla a sistemas de transportes de la zona metropolitana genera una alternativa de traslado más rápido y seguro, construyendo una capital más innovadora y conectada”.

Cabe resaltar que al igual que la tarjeta física de Movilidad Integrada, la versión virtual también permite el pago de peaje en todos los medios de transporte de la red de Movilidad Integrada. Esta funcionalidad está disponible para dispositivos Android y Huawei, y próximamente para iOS.

