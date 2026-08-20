Traslado de Fernando Farías a México no está en duda, sostiene Presidenta Sheinbaum

El traslado hacia México del contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado como parte de una red de huachicol fiscal, no está en duda, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que en el reporte que los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) le dieron sobre este caso, se aseguró que no hay motivos para pensar en que el Gobierno de Argentina, donde se encuentra detenido, no lo envíe.

“Hoy en el gabinete los representantes de la fiscal, que vienen al gabinete, nos dijeron que eh que no esté en duda pues su traslado”, declaró.

Aclaró que su traslado desde Argentina no se ha concretado porque el exmarino promovió una acción jurídica ante el gobierno sudamericano, sobre la que no ahondó en detalles por el riesgo que ello podría implicar para el curso de su envío.

“Sí, también quisiera que lo informara la fiscalía, pero lo que nos dijeron es que él solicitó un asunto jurídico en Argentina eh y que por eso se retrasó la llegada a México. Eh pero pues ya que lo informen con todo detalle porque no sé si al explicarlo esté violando algún algún asunto procedimental”, dijo.

Fernando Farías es familiar del exsecretario de Marina durante el sexenio pasado, Rafael Ojeda Durán. Junto a su hermano, Manuel Roberto, también marino, es acusado de haber colaborado en el ingreso ilegal de combustible a México desde Estados Unidos.

En los expedientes del caso se le señala de haber incurrido, presuntamente, en tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, delincuencia organizada, vinculado a la operación aduanal.

Fue detenido el 23 de abril por autoridades argentinas, luego de que se identificara que intentó ingresar al país con documentación falsa.

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