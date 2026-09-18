Anticorrupción desclasifica declaración patrimonial del almirante José Rafael Ojeda Durán

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desclasificó la declaración de situación patrimonial y de intereses del almirante José Rafael Ojeda Durán, extitular de la Secretaría de Marina (SEMAR), como parte de un paquete de 78 declaraciones de personal activo y exfuncionarios de esa dependencia naval.

De acuerdo la dependencia federal, el pasado 16 de septiembre la Unidad de Transparencia de la SEMAR solicitó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno “la desclasificación de diversas Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses”.

La petición se derivó de que el Comité de Transparencia de la propia Marina, mediante el “acta 149/26”, “aprobó formalmente la desclasificación de la información reservada de las declaraciones patrimoniales de 69 funcionarios públicos (militares en activo pertenecientes a esa Institución)”, entre las que se encuentra la presentada por Ojeda Durán, además de las correspondientes a nueve exfuncionarios públicos que pertenecieron a esa dependencia.

Según se informó, las declaraciones actualmente se encuentran desclasificadas y pueden ser consultadas en su versión pública a través de la plataforma DeclaraNet.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno enmarcó la medida como parte de los esfuerzos en materia de rendición de cuentas, al señalar que la información contenida en este tipo de declaraciones “constituye una acción orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público”, además de que busca “promover y consolidar los principios de transparencia y acceso a la información pública y los mecanismos de participación ciudadana”.

José Rafael Ojeda Durán encabezó la Secretaría de Marina durante el sexenio 2018-2024, en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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FGR