Mejoran previsión del PIB para 2026 a 1.4%

Analistas del sector privado elevan a 1.4% la previsión de crecimiento de México para 2026

Especialistas del sector privado elevaron de 1.3 a 1.4 por ciento su expectativa de crecimiento para la economía mexicana al cierre de 2026, un ajuste al alza de 0.1 puntos porcentuales respecto de su estimación de agosto, mientras que redujeron ligeramente su pronóstico de inflación general, de 3.90 a 3.87 por ciento.

De acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, publicada por el Banco de México (Banxico), el aumento de las estimaciones coincide con una mejoría en la percepción de los analistas sobre el entorno económico del país, en tanto que 39 por ciento anticipa un mejor clima de negocios durante los próximos seis meses, frente al 28 por ciento de agosto pasado.

La revisión también se observó en el promedio de las previsiones para el Producto Interno Bruto (PIB), que pasó de 1.25 a 1.40 por ciento; sin embargo, para 2027 los analistas mantuvieron sin cambios, en 1.80 por ciento, la mediana de crecimiento esperado. Para 2028, la previsión aumentó de 1.92 a 2.0 por ciento.

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Pese a la mejora para el presente año, los especialistas identificaron diversos factores que podrían obstaculizar la actividad económica durante los próximos seis meses, principalmente aquellos relacionados con la gobernanza, que concentraron 47 por ciento de las respuestas; seguidos de las condiciones económicas internas, con 25 por ciento, y las externas, con 21 por ciento.

De manera particular, la inseguridad pública se mantuvo como la principal preocupación, con 19 por ciento de las menciones; posteriormente se ubicaron la política sobre comercio exterior, con 13 por ciento; la ausencia de cambio estructural en México, con 10 por ciento, y otros problemas relacionados con la falta de Estado de derecho, con nueve por ciento.

Un grupo de 42 especialistas del sector privado aumentó 0.10 puntos porcentuales su pronóstico de crecimiento del PIB en 2026. ı Foto: La Razón

Respecto al Índice de Precios al Consumidor, la mediana de inflación general prevista para diciembre disminuyó de 3.90 a 3.87 por ciento, mientras que la correspondiente a la inflación subyacente, que excluye los productos de mayor volatilidad, pasó de 3.99 a 3.90 por ciento.

Para el próximo año, la encuesta ajustó de igual forma su estimación de inflación general de un nivel de 3.84 a 3.82 por ciento y la subyacente, al pasarla de 3.80 a 3.78 por ciento, niveles por encima del objetivo del banco central de 3.0 por ciento.

EL DATO: Analistas elevaron de 3.80 a 3.85 por ciento del PIB su previsión del déficit económico para este año.

Respecto de las tasas de interés, los participantes mantuvieron en 6.50 por ciento su expectativa para la tasa de fondeo interbancario al cierre tanto de 2026 como de 2027, mientras que el pronóstico para el tipo de cambio permaneció en 17.50 pesos por dólar para diciembre de este año.

En el mercado laboral, la mediana de las estimaciones sobre la variación anual del número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentó de 296 mil a 300 mil puestos para el cierre de 2026, mientras que para 2027 se mantuvo en 400 mil.

Los analistas también elevaron de 3.80 a 3.85 por ciento del PIB su previsión del déficit económico para este año, aunque conservaron en 4.30 por ciento la correspondiente a los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia del balance de las finanzas públicas.